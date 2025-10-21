Bartůňková v Tokiu končí po prvním klání, v duelu teenagerek podlehla Sonobeové

Obě hráčky startovaly v hlavní soutěži v Tokiu díky volné kartě. Bartůňková zahájila zápas brejkem a výhodu si držela až do stavu 4:2, Sonobeová ale poté utkání otočila. Pražská rodačka udělala osm dvojchyb, přišla třikrát o podání a teprve sedmnáctileté soupeřce, jež letos vyhrála juniorské Australian Open, podlehla za dvě hodiny.
Kompletní tenisové výsledky
Po Guadalajaře, kde prohrála shodou okolností také se sedmnáctiletou tenistkou Ivou Jovicovou z USA, postoupila Bartůňková do finále turnaje ITF v Samsunu. Posunula se díky tomu na životní 132. místo žebříčku.
Tenisový turnaj žen v Tokiu
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: