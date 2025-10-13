Nosková selhala v Ósace, nasazená dvojka prohrála v prvním kole s Boulterovou

Autor: ,
  13:12
Dvacetiletá česká tenistka Linda Nosková skončila na turnaji v Ósace už v prvním kole. Druhá nasazená hráčka v pondělí podlehla Katie Boulterové z Velké Británie 6:7 a 3:6.

Linda Nosková ve finále turnaje v Pekingu | foto: AP

První set byl přehlídkou ztracených podání. Obě tenistky prohrály shodně tři gamy při vlastním servisu, v tiebreaku uspěla Boulterová 7:3. V úvodu druhé sady se Nosková ujala vedení 2:0, ale poté dvakrát ztratila podání a soupeřka skóre otočila.

Kompletní tenisové výsledky

Nosková v Ósace vypadla v prvním kole poprvé od srpna. Nedokázala navázat na vystoupení z předchozích turnajů v Číně, kde si zahrála finále v Pekingu a ve Wu-chanu došla do třetího kola.

Tenisový turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Boulterová (Brit.) - Nosková (2-ČR) 7:6 (7:3), 6:3,

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
title=Tipsport - partner programu
Bouzková vs. ŠibaharaováTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Bouzková vs. Šibaharaová //www.idnes.cz/sport
14. 10. 04:00
  • 1.16
  • -
  • 5.14
Molčan vs. GengelTenis - 1. kolo - 14. 10. 2025:Molčan vs. Gengel //www.idnes.cz/sport
14. 10. 10:00
  • 1.14
  • -
  • 4.85
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Náskok sedm minut, odolal jediný. Pogačar po unikátní výzvě gratuloval: Klobouk dolů

Zadání výzvy bylo jednoznačné: Dojeďte do cíle na vrchu Krvavec dříve než já. Nad výsledkem mohli účastníci Pogačarovy akce S Klanca v klanc ještě na startu diskutovat. Během stoupání vstříc husté...

13. října 2025  13:30

Nosková selhala v Ósace, nasazená dvojka prohrála v prvním kole s Boulterovou

Dvacetiletá česká tenistka Linda Nosková skončila na turnaji v Ósace už v prvním kole. Druhá nasazená hráčka v pondělí podlehla Katie Boulterové z Velké Británie 6:7 a 3:6.

13. října 2025  13:12

Zpověď Björna Borga. Místo tenisu propadl kokainu. Když málem zemřel, styděl se

Premium

Nejspíš byste tipovali, že v životě jedenáctinásobného grandslamového šampiona bude nejdůležitějším zápasem některé z velkých finále. Nicméně pro Björna Borga je významná i porážka, kterou utrpěl při...

13. října 2025

Historický moment proti bezzubému soupeři. Jak Faery oslavují výhru nad Čechy

Moc takových chvilek evropský fotbalový trpaslík nezažil. I proto je prostor k oslavě: „Jestli to proti Černé Hoře (4:0) byla zábava, vítězství nad Českem (2:1) je jednoznačně historická chvíle.“...

13. října 2025  11:30

Nejhorší fotbalové zkraty? Kopanec cestou do Anglie i kapky od Chovance. A teď Faery

Těžko soudit, který výsledek byl v historii české fotbalové reprezentace ten nejhorší. Výbuch a porážka v Lucemburku před stříbrným Eurem 1996? Dvojí zakopnutí na Maltě nebo snad nečekaný náraz na...

13. října 2025

Brácha v NHL? Letos si čuchne. A jednou třeba spolu, sní Badinka

Na nějaký čas se cesty hokejových dvojčat Badinkových rozdělily. Obránce Dominik vyhlíží na farmě Caroliny premiéru v NHL, útočník Daniel se usazuje v elitní formaci prvoligových Pirátů. A věří, že...

13. října 2025  10:11

Hradec se po první čtvrtině extraligy ještě hledá. Zopakuje velkou jízdu?

Nejhorší mají hokejisté hradeckého Mountfieldu možná za sebou a drží naději, že se jim podaří loňský kousek. Tehdy také po rozpačité první čtvrtině sezony dokráčeli až na konečnou druhou příčku...

13. října 2025  9:55

Za den jsem přibral sedm kilo. Vítěz Velké pardubické se dlouho trápil kvůli váze

Když přijížděl do padoku na pardubickém závodišti, přepadla ho partička fanoušků s irskou vlajkou a začala mu nadšeně zpívat. A Keith Donoghue jen zářil. Do cílové rovinky 135. Velké pardubické se...

13. října 2025  9:50

Kapitán Souček: Zklamání, Faery jsme měli zvládnout. Překvapila ho odezva fanoušků

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Několikrát zmínil slůvko zklamání, taky ocenil sílu soupeře i české fanoušky, kteří se za týmem na Faerské ostrovy složitě plahočili a pak ještě reprezentanty odměnili potleskem. „Čekal jsem od kotle...

13. října 2025  9:30

Na ledě mi občas přepnulo. Švrčka teď místo hokejové dřiny čeká kamenolom

Strach v očích soupeřů, neskonalý respekt ve svých řadách. Tak bude navždy zapsán v Olomouci i české extralize obránce Jan Švrček, který ve čtvrtek oznámil, že má hokeje po dvaceti letech v...

13. října 2025  9:27

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

Dlouho o tom nikdo mluvit nechtěl, ale cítili to asi všichni: mlha kolem budoucnosti litvínovského hokeje tým ovlivňuje. Vnímá to i sportovní manažer extraligového odpadlíka Tomáš Vrábel.

13. října 2025  8:50

OBRAZEM: Historické památky Prahy a stovky koňských sil. Spanilá jízda rallye

V Praze se letos Středoevropská rallye nejede. Alespoň o malou ochutnávky fanoušci přesto ochuzeni nebyli. V rámci spanilé jízdy projela historickým centrem kolona sedmi závodních speciálů. Podívejte...

13. října 2025  8:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.