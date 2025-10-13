Nosková selhala v Ósace, nasazená dvojka prohrála v prvním kole s Boulterovou

První set byl přehlídkou ztracených podání. Obě tenistky prohrály shodně tři gamy při vlastním servisu, v tiebreaku uspěla Boulterová 7:3. V úvodu druhé sady se Nosková ujala vedení 2:0, ale poté dvakrát ztratila podání a soupeřka skóre otočila.
Kompletní tenisové výsledky
Nosková v Ósace vypadla v prvním kole poprvé od srpna. Nedokázala navázat na vystoupení z předchozích turnajů v Číně, kde si zahrála finále v Pekingu a ve Wu-chanu došla do třetího kola.
Tenisový turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: