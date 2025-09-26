Dvacetiletý Menšík v prvním setu nabral ztrátu 0:2, pěti body za sebou však skóre otočil. Vedení sice neudržel, ale nakonec uspěl po brejku za stavu 6:5. Ve druhé sadě Menšík promarnil náskok 4:1, opět však zabral a brejkem na 6:4 při druhém mečbolu zápas ukončil.
Kompletní tenisové výsledky
V turnaji žen se dnes v Pekingu představí ještě tři české tenistky. Loňská finalistka Karolína Muchová ve druhém kole nastoupí proti Soraně Cirsteaové, Barboru Krejčíkovou čeká Jekatřerina Alexandrovová a Marie Bouzková vyzve Magdu Linetteovou.
Tenisový turnaj v Pekingu
(tvrdý povrch)
Muži (dotace 4 016 050 dolarů):