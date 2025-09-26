Menšík v Pekingu zvládl první kolo, ve dvou setech porazil Kecmanoviče

Autor: ,
  8:13
Tenista Jakub Menšík v prvním kole turnaje v Pekingu potvrdil roli sedmého nasazeného a Miomira Kecmanoviče porazil 7:5 a 6:4. Jeho dalším soupeřem bude Šang Ťün-čcheng, nebo Arthur Cazaux.

Jakub Menšík trénuje před Laver Cupem. | foto: Profimedia.cz

Dvacetiletý Menšík v prvním setu nabral ztrátu 0:2, pěti body za sebou však skóre otočil. Vedení sice neudržel, ale nakonec uspěl po brejku za stavu 6:5. Ve druhé sadě Menšík promarnil náskok 4:1, opět však zabral a brejkem na 6:4 při druhém mečbolu zápas ukončil.

Kompletní tenisové výsledky

V turnaji žen se dnes v Pekingu představí ještě tři české tenistky. Loňská finalistka Karolína Muchová ve druhém kole nastoupí proti Soraně Cirsteaové, Barboru Krejčíkovou čeká Jekatřerina Alexandrovová a Marie Bouzková vyzve Magdu Linetteovou.

Tenisový turnaj v Pekingu

(tvrdý povrch)

Muži (dotace 4 016 050 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Menšík (7-ČR) - Kecmanovič (Srb.) 7:5, 6:4

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Svrčina vs. SpizzirriTenis - Osmifinále - 26. 9. 2025:Svrčina vs. Spizzirri //www.idnes.cz/sport
26. 9. 09:30
  • 1.62
  • -
  • 2.18
Muchová vs. CîrsteaováTenis - 2. kolo - 26. 9. 2025:Muchová vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:00
  • 1.78
  • -
  • 2.03
Krejčíková vs. AlexandrovováTenis - 2. kolo - 26. 9. 2025:Krejčíková vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:25
  • 2.23
  • -
  • 1.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Konec v semifinále. Ondrovi se obtížnost nevydařila, na MS skončil nejhůř v kariéře

Lezec Adam Ondra vypadl na mistrovství světa v semifinále obtížnosti. V Soulu obsadil 15. místo a ve své nejsilnější disciplíně zaznamenal nejhorší výsledek na světovém šampionátu v kariéře. Dostal...

26. září 2025  8:25,  aktualizováno  8:42

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí mu rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Menšík v Pekingu zvládl první kolo, ve dvou setech porazil Kecmanoviče

Tenista Jakub Menšík v prvním kole turnaje v Pekingu potvrdil roli sedmého nasazeného a Miomira Kecmanoviče porazil 7:5 a 6:4. Jeho dalším soupeřem bude Šang Ťün-čcheng, nebo Arthur Cazaux.

26. září 2025  8:13

Postava poprvé chytal za Detroit, v akci byli i další tři čeští gólmani

V šesti čtvrtečních přípravných zápasech hokejové NHL se představila čtveřice českých gólmanů. Michal Postava v premiérovém startu za Detroit pomohl k výhře 5:2 nad Buffalem, David Rittich se podílel...

26. září 2025  7:27,  aktualizováno  8:11

Čeští volejbalisté trhají rekordy. Sázkaři protáčí miliony, outsiderovi už se věří

V Česku probíhá volejbalový boom. To díky tuzemské reprezentaci, která se na probíhajícím šampionátu probojovala senzačně až do semifinále a čeká ji boj o medaile. A výrazně vzbudila i zájem sázkařů.

26. září 2025  7:50

Pardubice sahaly po fantastické otočce. Červenka: Takhle musí vypadat naše tvář

Po „michiganu“ Jakuba Lauka z minulého týdne proti Olomouci málem pardubická enteria arena zažila ve čtvrtek večer další památný hokejový moment. Dynamo dokázalo srovnat utkání s Třincem z 0:4 na 4:4...

26. září 2025  7:30

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Šedesáti zákroky se zapsal do historie klubu. Mladík obdivuje Dostála a sní o NHL

Premium

Rozhodl se nejít českou cestou jako třeba Šimon Zajíček, do NHL se osmnáctiletý brankář Tobiáš Tvrzník zkusí probít rovnou ze zámoří, kde bude na očích skautům. A hned ve své premiéře v juniorské WHL...

26. září 2025

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Čtvrtý tým do Eurocupu: SBŠ Ostrava v odvetě zdrtila švýcarského soupeře

Basketbalistky SBŠ Ostrava deklasovaly v odvetě kvalifikace Eurocupu 102:64 švýcarský tým Troistorrents-Chablais a v součtu s remízou 65:65 z prvního zápasu jednoznačně postoupily. Svěřenkyně...

25. září 2025  22:29

Šulc nastoupil s Karabcem a Lyon vyhrál. Vitík s Boloňou padl na půdě Aston Villy

Fotbalová Evropská liga za sebou má první kolo. Kromě žalu Plzně, která v nastavení ztratila výhru na Ferencvárosi, smutnili ve čtvrtek i Češi Dominik Pech a obránce Martin Vitík. Za Boloňu odehrál...

25. září 2025  21:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.