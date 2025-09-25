Macháč v Tokiu nestačil na hráče třetí stovky, Šimabukurovi nevzal ani set

  8:22
Tomáš Macháč skončil již v prvním kole tenisového turnaje v Tokiu, na němž loni došel do semifinále. Dvaadvacátého hráče žebříčku porazil nečekaně 6:3, 7:6 domácí Japonec ze třetí světové stovky a úspěšný kvalifikant Šo Šimabukuro.
Macháč v Tokiu odehrál první dvouhru na okruhu od osmifinále US Open. Mezitím s daviscupovou reprezentací na Floridě zasáhl ve čtyřhře do utkání s Američany, které bylo pro Čechy nakonec vítězné. Debl absolvoval i v Tokiu, ve středu v něm rovněž neuspěl.

Ani dnes se mu na japonském betonu nedařilo. Šimabukuro méně chyboval, byl odvážnější a svůj první zápas na elitním okruhu v tomto roce proměnil v nečekaný postup. Po vítězném prvním setu 6:3 získal nad Macháčem druhý v tiebreaku 7:4. Český tenista udělal 33 nevynucených chyb.

Tenisový turnaj mužů v Tokiu

(tvrdý povrch, dotace 2 226 470 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:
Šimabukuro (Jap.) - Macháč (5-ČR) 6:3, 7:6 (7:4)
Brooksby (USA) - Humbert (6-Fr.) 7:6 (7:4), 6:3
Darderi (It.) - Nišioka (Jap.) 7:6 (11:9), 6:3
Korda - Giron (oba USA) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4)

