Macháč v Tokiu odehrál první dvouhru na okruhu od osmifinále US Open. Mezitím s daviscupovou reprezentací na Floridě zasáhl ve čtyřhře do utkání s Američany, které bylo pro Čechy nakonec vítězné. Debl absolvoval i v Tokiu, ve středu v něm rovněž neuspěl.
Kompletní tenisové výsledky
Ani dnes se mu na japonském betonu nedařilo. Šimabukuro méně chyboval, byl odvážnější a svůj první zápas na elitním okruhu v tomto roce proměnil v nečekaný postup. Po vítězném prvním setu 6:3 získal nad Macháčem druhý v tiebreaku 7:4. Český tenista udělal 33 nevynucených chyb.
Tenisový turnaj mužů v Tokiu
(tvrdý povrch, dotace 2 226 470 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo: