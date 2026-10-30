Rybakinová už má jistotu, že v čele světového žebříčku zakončí sezonu. V ní chce odehrát už jen Turnaj mistryň od 8. listopadu v Indian Wells.
Kompletní tenisové výsledky
Divákům v japonské metropoli se omluvila na kurtu. „Chtěla jsem vám všem poděkovat, že jste přišli, ale bohužel hrát nemůžu. Už několik dnů mě trápí drobné zranění,“ řekla. Podle tenisové asociace WTA má zánět a bolesti v oblasti krku.
Pohánková hraje životní turnaj krátce po 18. narozeninách. Začala ho výhrou nad Terezou Valentovou, pak vyřadila nečekaně i Naomi Ósakaovou a dnes také Alycii Parksovou. Američanku porazila 7:6 a 6:3. Na další soupeřku zatím mladičká Slovenka čeká, Fernandezová si o finále zahraje proti Kamille Rachimovové z Uzbekistánu.
Turnaj žen v Tokiu
tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: