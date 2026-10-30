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Senzační jízda osmnáctileté Slovenky pokračuje. Odstoupila naopak Rybakinová

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  10:54
Slovenka Mia Pohánková ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu.

Slovenka Mia Pohánková ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu. | foto: Reuters

Slovenka Mia Pohánková ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu.
Slovenka Mia Pohánková ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu.
Slovenka Mia Pohánková ve čtvrtfinále turnaje v Tokiu.
Slovenská tenistka Mia Pohánková.
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Světová jednička Jelena Rybakinová kvůli problémům s krkem odstoupila z turnaje v Tokiu. Sedmadvacetiletá tenistka reprezentující Kazachstán bez boje poslala do semifinále Kanaďanku Leylah Fernandezovou. Mezi nejlepšími čtyřmi je i osmnáctiletá Slovenka Mia Pohánková.

Rybakinová už má jistotu, že v čele světového žebříčku zakončí sezonu. V ní chce odehrát už jen Turnaj mistryň od 8. listopadu v Indian Wells.

Kompletní tenisové výsledky

Divákům v japonské metropoli se omluvila na kurtu. „Chtěla jsem vám všem poděkovat, že jste přišli, ale bohužel hrát nemůžu. Už několik dnů mě trápí drobné zranění,“ řekla. Podle tenisové asociace WTA má zánět a bolesti v oblasti krku.

Pohánková hraje životní turnaj krátce po 18. narozeninách. Začala ho výhrou nad Terezou Valentovou, pak vyřadila nečekaně i Naomi Ósakaovou a dnes také Alycii Parksovou. Američanku porazila 7:6 a 6:3. Na další soupeřku zatím mladičká Slovenka čeká, Fernandezová si o finále zahraje proti Kamille Rachimovové z Uzbekistánu.

Turnaj žen v Tokiu

tvrdý povrch, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Fernandezová (Kan.) - Rybakinová (1-Kaz.) bez boje
Rachimovová (Uzb.) - Jointová (Austr.) 7:5, 5:7, 6:1
Pohánková (SR) - Parksová (USA) 7:6 (7:3), 6:3

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