Martincová nedala Kužmové šanci a v Praze si zahraje semifinále

Martincová v prvním setu promarnila vedení 2:0, dovolila soupeřce vyrovnat, ale poté už neztratila ani game. Ve druhé sadě naopak šestadvacetiletá Češka prohrávala 0:2, ale šesti úspěšnými hrami za sebou dotáhla zápas do vítězného konce.

„Je to skvělé. Nikdy se mi v Praze nedařilo, svazovalo mě to tady a výkony byly šílené. Semifinále doma je pro mě fakt skvělé, je to úplně něco jiného než na jakémkoliv jiném turnaji,“ řekla Martincová v rozhovoru na kurtu.

Martincová postoupila do čtvrtého semifinále na okruhu WTA a bude usilovat o první finálovou účast v kariéře. Její soupeřkou bude vítězka zápasu mezi turnajovou devítkou Greetje Minnenovou z Belgie a Australankou Storm Sandersovou.