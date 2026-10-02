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Nosková v Pekingu prošla do 3. kola, Fruhvirtová skončila ve třech setech

Autor: ,
  9:59

Linda Nosková odehrává míč na turnaji v Pekingu. | foto: Reuters

Wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do 3. kola. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila 6:4, 6:1 a příště narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. Dohrála naopak Linda Fruhvirtová, která podlehla devětadvacáté nasazené Ljudmile Samsonovové z Ruska 2:6, 6:3, 3:6.

Jednadvacetiletá Nosková zvládla první utkání poté, co minulý týden triumfovala v Šen-čenu s českými tenistkami v Poháru Billie Jean Kingové. Ruseovou, 62. hráčku světa, vyřadila za hodinu a 24 minut. Oplatila jí letošní porážku z travnatého turnaje v Bad Homburgu.

Kompletní tenisové výsledky

Nasazená pětka Nosková sice v prvním setu přišla o vedení 3:0, sadu ale získala v koncovce, kdy soupeřce vzala servis v desátém gamu. Druhý set už měla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy pod kontrolou. Utekla brzy do vedení 5:0, a přestože v šesté hře nevyužila na příjmu dva mečboly, vzápětí si při svém servisu vypracovala další dvě šance a tu poslední zužitkovala.

Jednadvacetiletá Fruhvirtová, která postoupila do hlavní soutěže jako tzv. šťastná poražená z kvalifikace, nenavázala na vítězství z prvního kola proti Číňance Paj Čuo-süan. Duel se Samsonovovou ztratila po dvou hodinách a 42 minutách hry. V utkání přišla pětkrát o servis, udělala také devět dvojchyb. Využila tři ze 14 brejkbolů.

První set Fruhvirtová prohrála kvůli dvěma ztraceným servisům, sama nevyužila ani jeden ze čtyř brejkbolů. Ve druhé sadě sice česká hráčka přišla o vedení 3:1, v osmém gamu ale získala další brejk a poté proměnila šestý setbol. Také v rozhodující sadě vedla Fruhvirtová 3:1 s brejkem, dalších pět her ale ztratila a prohrála tím i celé utkání.

V Pekingu v pátek hraje také Karolína Muchová s Britkou Katie Boulterovou. Sára Bejlek se střetne s Australankou Maddison Inglisovou a Nikola Bartůňková narazí na Polku Magdalenu Frechovou.

Turnaj mužů a žen v Pekingu

tvrdý povrch

Ženy (dotace 9 415 725 dolarů)
Dvouhra - 2. kolo:
Nosková (5-ČR) - Ruseová (Rum.) 6:4, 6:1
Samsonovová (29-Rus.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 3:6, 6:3

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Muchová vs. BoulterováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 10. 2026:Muchová vs. Boulterová //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 4:1
  • -
  • -
  • 48.00
Bejlek vs. InglisováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 10. 2026:Bejlek vs. Inglisová //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 1.54
  • -
  • 2.45
Bartůňková vs. FręchováTenis - Dvouhra - 2. kolo - 2. 10. 2026:Bartůňková vs. Fręchová //www.idnes.cz/sport
2. 10. 10:50
  • 1.62
  • -
  • 2.34
Donald vs. KrumichTenis - Čtvrtfinále - 2. 10. 2026:Donald vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
2. 10. 16:30
  • 2.68
  • -
  • 1.46
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