Prvními finalisty ATP Cupu jsou v Sydney španělští tenisté

První bod Španělsku zajistil Pablo Carreňo díky výhře 6:2 a 6:1 nad Janem Zieliňským, který na poslední chvíli nahradil Kamila Majchrzaka. Vítěz všech tří dvouher ve skupině nemohl nastoupit kvůli pozitivnímu testu na koronavirus.

Pro Zieliňského šlo o premiéru mezi elitou, protože v singlu dosud na okruhu ATP neodehrál jediný zápas. „Měli velkou smůlu, mrzí mě to. Ale i tak jsem musel odvést to, co ode mě tým čekal,“ citovala agentura Reuters Carreňa.

O postupu španělského výběru potom rozhodl Roberto Bautista, který v bezmála tříhodinové bitvě s Hubertem Hurkaczem zvítězil 7:6, 2:6 a 7:6. V závěrečné čtyřhře už Poláci jen snížili.

„Myslím, že na tenhle zápas dlouho nezapomenu. Předvedl několik neuvěřitelných volejů, takže mám z výhry velkou radost,“ řekl Bautista, kterému Hurkacz ve druhé dvouhře odvrátil pět mečbolů. „Myslím, že vyhrát si zasloužil i on, ale takový je tenis,“ přidal.

Španělští tenisté si o titul na ATP Cupu zahrají podruhé. Před dvěma lety ve finále prvního ročníku týmové soutěže podlehli Srbsku, loni skončili v semifinále.

Turnaj mužských týmů ATP Cup v Sydney Semifinále: Španělsko - Polsko 2:1

Carreňo - Zieliňski 6:2, 6:1

Bautista - Hurkacz 7:6 (8:6), 2:6, 7:6 (7:5)

Martínez, Ramos - Zieliňski, Walków 6:4, 3:6, 6:10

.

Turnaj mužů a žen v Melbourne Summer Set 1 Muži (dotace 521 000 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Nadal (1-Šp.) - Griekspoor (Niz.) bez boje

Dimitrov (3-Bulh.) - Van de Zandschulp (Niz.) 6:7 (5:7), 6:0, 7:5

Cressy (USA) - Munar (Šp.) 7:6 (7:3), 6:4

Ruusuvuori (Fin.) - Molčan (SR) 6:2, 6:1 Ženy (dotace 239 477 dolarů)

Dvouhra - čtvrtfinále:

Ósakaová (1-Jap.) - Petkovicová (Něm.) 6:1, 7:5

Halepová (2-Rum.) - Golubicová (6-Švýc.) 6:2, 5:7, 6:4

Kuděrmětovová (3-Rus.) - Potapovová (Rus.) 6:2, 4:6, 6:0

Čchin-wen Čeng - Konjuhová (Chorv.) 7:6 (7:1), 7:6 (8:6)

.

Turnaj žen v Melbourne Summer Set 2 Dvouhra - čtvrtfinále (dotace 239 477 dolarů):

Kasatkinová (3-Rus.) - Párrizasová (Šp.) 7:5, 6:1

Sasnovičová (Běl.) - Tausonová (6-Dán.) 6:3, 2:0 skreč

Liová (7-USA) - Rachimovová (Rus.) 6:1, 7:5

Anisimovová (USA) - Beguová (Rum.) 2:6, 6:3, 6:2 Čtyřhra - čtvrtfinále:

Martincová, Šarífová (ČR/Eg.) - Golubicová, Sharmaová (Švýc./Austr.) 6:2, 6:4

.