Muchová porazila na Elite Trophy Riskeovou a je ve hře o semifinále

Muchová si účast na „malém Turnaji mistryň“ pro nejlepší tenistky sezony, jež se nekvalifikovaly na finále WTA Tour do Šen-čenu, zajistila na poslední chvíli minulý týden díky postupu do semifinále v Moskvě. Start do turnaje jí nevyšel, ale po prohraném prvním setu dokázala vývoj otočit. První mečbol proměnila česká tenistka po téměř dvou hodinách křížným forhendovým prohozem, který soupeřka nedokázala vrátit do kurtu.

Wimbledonská čtvrtfinalistka Muchová oplatila Riskeové porážku z letošního turnaje v Hertogenboschi a už jedním vyhraným setem jí v Ču-chaji vzala naději na postup. Obě přemožitelky Riskeové Muchová a Keninová se v pátek utkají o první místo ve skupině, dál půjde bez ohledu na skóre vítězka duelu.

Turnaj Elite Trophy v Ču-chaji v Číně tvrdý povrch, dotace 2 419 844 dolarů

Kaméliová skupina:

Muchová (11-ČR) - Riskeová (7-USA) 2:6, 6:2, 7:5

Tabulka Tým Z V P S B 1. Keninová 1 1 0 2:0 1 2. Muchová 1 1 0 2:1 1 3. Riskeová 2 0 2 1:4 0

Orchidejová skupina:

Keysová (3-USA) - Martičová (5-Chorv.) 6:3, 6:4