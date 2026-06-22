Nosková ovládla Berlín na všech frontách. Po singlu triumfovala i s ruskou parťačkou

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  13:44
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně. | foto: Reuters

Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
Linda Nosková pózuje s trofejí pro šampionku turnaje v Berlíně.
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Den po triumfu ve dvouhře získala Linda Nosková na trávě v Berlíně také titul ve čtyřhře. Česká tenistka triumfovala po boku Rusky Jekatěriny Alexandrovové a vybojovala první deblovou trofej na WTA Tour.

Turnaj se dohrával až v pondělí kvůli víkendovému dešti. V neděli se stihlo pouze finále dvouhry, v němž Nosková zdolala světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou z USA.

Kompletní tenisové výsledky

Nosková s Alexandrovovou musely nejprve zvládnout dohrávku semifinále proti Quinn Gleasonové z USA a Ulrikke Eikeriové z Norska, jež bylo už v sobotu přerušeno za stavu 3:3 ve druhém setu. Česko-ruský pár vyhrál 6:3, 7:6 a krátce poté nastoupil k finále proti třetí nasazené dvojici Sara Erraniová, Nicole Melicharová-Martinezová.

Nad Italkou a Američankou českého původu Nosková s Alexandrovovou zvítězily 6:2, 6:4 a získaly první společný titul. Pro jednadvacetiletou vsetínskou rodačku to je premiérový deblový triumf v kariéře, předchozí dvě finále na WTA Tour prohrála.

Turnaj žen v Berlíně

tráva, dotace 1 206 446 eur

Čtyřhra - semifinále:
Nosková, Alexandrovová (ČR/Rus.) - Gleasonová, Eikeriová (USA/Nor.) 6:3, 7:6 (9:7)

Finále:
Nosková, Alexandrovová - Erraniová, Melicharová-Martinezová (3-It./USA) 6:2, 6:4

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