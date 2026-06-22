Turnaj se dohrával až v pondělí kvůli víkendovému dešti. V neděli se stihlo pouze finále dvouhry, v němž Nosková zdolala světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou z USA.
Kompletní tenisové výsledky
Nosková s Alexandrovovou musely nejprve zvládnout dohrávku semifinále proti Quinn Gleasonové z USA a Ulrikke Eikeriové z Norska, jež bylo už v sobotu přerušeno za stavu 3:3 ve druhém setu. Česko-ruský pár vyhrál 6:3, 7:6 a krátce poté nastoupil k finále proti třetí nasazené dvojici Sara Erraniová, Nicole Melicharová-Martinezová.
Nad Italkou a Američankou českého původu Nosková s Alexandrovovou zvítězily 6:2, 6:4 a získaly první společný titul. Pro jednadvacetiletou vsetínskou rodačku to je premiérový deblový triumf v kariéře, předchozí dvě finále na WTA Tour prohrála.
Turnaj žen v Berlíně
tráva, dotace 1 206 446 eur
Čtyřhra - semifinále:
Finále: