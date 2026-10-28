Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Siniaková v Kuang-čou zvládla první kolo, přehrála Thajku Tararudíovou

Autor: ,
  9:08

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Tenistka Kateřina Siniaková na úvod turnaje v Kuang-čou porazila 2:6, 6:1 a 6:4 třetí nasazenou Lanlanu Tararudíovou z Thajska. Další soupeřkou světové jedničky ve čtyřhře bude v Číně Claire Liuová z USA.

Siniaková sice hned v úvodní hře prvního setu sebrala soupeřce podání, ale poté o něj sama čtyřikrát přišla. Ve druhé sadě naopak vítězka turnaje v Ósace z minulého týdne nedala Tararudíové šanci a vyrovnala.

Kompletní tenisové výsledky

Do rozhodujícího setu vstoupila Siniaková ztrátou servisu, ale pak pěti gamy za sebou otočila skóre. Tararudíová ještě díky dvěma brejkům snížila na 4:5, ale třicetiletá Češka další drama nedopustila a při podání soupeřky zápas ukončila.

Ve druhém kole Siniaková nastoupí proti Liuové. S šestadvacetiletou Američankou na okruhu WTA zatím prohrála všechny tři vzájemné zápasy. Naposledy se však utkaly před třemi lety v Miami.

Turnaj žen v Kuang-čou

tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Siniaková (ČR) - Tararudíová (3-Thaj.) 2:6, 6:1, 6:4

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Menšík vs. MannarinoTenis - Osmifinále - 28. 10. 2026:Menšík vs. Mannarino //www.idnes.cz/sport
28. 10. 16:30
  • 1.20
  • -
  • 4.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

KVÍZ: Jak poctivě jste sledovali cyklistickou sezonu? Otestujte se

Slovinec Tadej Pogačar během 21. etapy Tour de France

Cyklistická sezona 2026 se pomalu stává minulostí, je proto ideální čas na rekapitulaci a shrnutí posledních měsíců. Na iDNES.cz jsme pro vás jako každý rok připravovali podrobné zpravodajství,...

Fotbalový král Kane. Zlatý míč získal jako první Angličan po pětadvaceti letech

Anglický útočník Harry Kane se Zlatým míčem.

Zlatý míč má pošesté v historii a znovu po pětadvaceti letech anglického vítěze. Prestižní fotbalové ocenění si z nablýskaného galavečera odnesl Harry Kane, reprezentační kapitán a útočník Bayernu...

Sparta – Baník Ostrava: Kde sledovat MOL Cup živě, kurzy a statistiky

Abdullahi Bewene z Baníku se žene za míčem přes ležícího sparťana Martina...

Sparta a Baník Ostrava se po deseti dnech utkají znovu, tentokrát v domácím poháru. Zatímco jejich poslední ligový souboj skončil bez branek, Pražané o víkendu porazili Slovácko 5:1. Ostravané se...

28. října 2026  9:17

Kontroverzní i jasné volby ve Zlatém míči. Podívejte se na vítěze posledních ročníků

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý...

Harry Kane je šestačtyřicátým fotbalistou, který vyhrál prestižní ocenění Zlatý míč. V sedmdesátileté historii ankety je rekordmanem Lionel Messi s osmi trofejemi, jeho letitý rival Cristiano Ronaldo...

28. října 2026  9:10

Siniaková v Kuang-čou zvládla první kolo, přehrála Thajku Tararudíovou

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace.

Tenistka Kateřina Siniaková na úvod turnaje v Kuang-čou porazila 2:6, 6:1 a 6:4 třetí nasazenou Lanlanu Tararudíovou z Thajska. Další soupeřkou světové jedničky ve čtyřhře bude v Číně Claire Liuová z...

28. října 2026  9:08

ATP Vídeň 2026: Program, los, výsledky, Češi a živý přenos

Jakub Menšík hraje bekhend na tenisové exhibici Red Bull BassLine ve Vídni.

Turnaj kategorie ATP 500 Vídeň, známý jako Erste Bank Open, se koná od 26. října do 1. listopadu v hale Wiener Stadthalle. Český tenis v hlavní soutěži reprezentují Jakub Menšík a Tomáš Macháč....

28. října 2026  8:48

Brízgala zdeptal Spartu a užívá si novou éru Kladna: Nádherná proměna

Brankář Kladna Adam Brízgala během zápasu proti Spartě

Nové Kladno se obléklo do gala – a prsty v tom má také Adam Brízgala. Tedy spíš lapačku a vyrážečku. Proti hokejistům Sparty si osmadvacetiletý brankář málem zapsal první rytířskou nulu sezony, i tak...

28. října 2026  8:47

WTA Guangzhou 2026: Program, výsledky, Češky a živý přenos

Kateřina Siniaková odehrává míček ve finále turnaje v Ósace.

Tenisové turnaje žen v Číně pokračují zastávkou v Guangzhou, česky Kantonu. I za účasti českých hráček se hraje od 26. října do 1. listopadu 2026, sledujte live streamy živě online.

28. října 2026  8:44

Program SP ve snowboardingu 2026/2027: Kalendář závodů, výsledky a Češi v akci

Rakušanka Martina Ankeleová (vpravo) sledovala Ester Ledeckou v kvalifikaci...

Světový pohár ve snowboardingu 2026/27 odstartuje na konci listopadu a vyvrcholí 4. dubna 2027. V nové sezoně se představí také české hvězdy Eva Adamczyková, Ester Ledecká a olympijská vítězka Zuzana...

28. října 2026  8:38

Plzeňský obrat s Olomoucí nastartoval Schleiss: Liga je strašně vyrovnaná

Jan Schleiss v utkání proti Olomouci.

Vyjel s pukem od levého mantinelu a z úhlu trefil přesně nad rameno olomouckého gólmana. Plzeňský útočník Jan Schleiss zužitkoval velký tlak svého týmu ve třetí třetině a srovnal na 2:2. Úterní duel...

28. října 2026  8:38

Hronek překonal Dostála a ukončil čekání Vancouveru na výhru. Trefil se i Zacha

Pavel Zacha po přihrávce Davida Pastrňáka (vzadu) prostřelil Pjotra Kočetkova.

Po deseti porážkách se hokejisté Vancouveru konečně v NHL radovali. Divokou přestřelku 6:5 po prodloužení na ledě Anaheimu rozhodl český obránce Filip Hronek, jenž navíc v řádné hrací době jednou...

28. října 2026  7:27,  aktualizováno  8:24

Krejčí pomohl k vítězství Portlandu. Tatum rozhodl s klaksonem, slaví i šampioni

Jayson Tatum se raduje v zápase s Brooklynem.

Basketbalisté Portlandu porazili 136:129 Los Angeles Lakers a vyhráli i třetí zápas v nové sezoně NBA. Český reprezentant Vít Krejčí k vítězství hostů pomohl čtyřmi body.

28. října 2026  8:04

Nová zbraň Slavie? Nowak na hrotu! Svou roli plnil skvěle, chválil ho asistent Kerbr

Slávistický záložník Wiktor Nowak slaví gól do sítě Zbrojovky Brno.

S pěti ligovými góly je na děleném druhém místě tabulky střelců, takže tenhle krok až tolik nepřekvapil. Polský záložník Wiktor Nowak vyběhl v pohárovém utkání se Zbrojovkou Brno (4:0) na hrotu a...

28. října 2026  7:22

I bez ruky se prosadil mezi profíky. Jsem holt pořád pozitivní, říká úkaz Kadlec

Premium
Jan Kadlec (nahoře) slaví gól se spoluhráči z Prostějova.

Lidstvo sotva poznalo herní konzoli playstation, Michael Jackson koncertoval v Praze, Jaromír Jágr válel se svým typickým účesem za Pittsburgh Penguins. V roce 1995 se také fotbalový Prostějov...

28. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.