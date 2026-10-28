Siniaková sice hned v úvodní hře prvního setu sebrala soupeřce podání, ale poté o něj sama čtyřikrát přišla. Ve druhé sadě naopak vítězka turnaje v Ósace z minulého týdne nedala Tararudíové šanci a vyrovnala.
Kompletní tenisové výsledky
Do rozhodujícího setu vstoupila Siniaková ztrátou servisu, ale pak pěti gamy za sebou otočila skóre. Tararudíová ještě díky dvěma brejkům snížila na 4:5, ale třicetiletá Češka další drama nedopustila a při podání soupeřky zápas ukončila.
Ve druhém kole Siniaková nastoupí proti Liuové. S šestadvacetiletou Američankou na okruhu WTA zatím prohrála všechny tři vzájemné zápasy. Naposledy se však utkaly před třemi lety v Miami.
Turnaj žen v Kuang-čou
tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů
Dvouhra - 1. kolo: