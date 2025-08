Zverev vyřadil v Torontu obhájce Popyrina, v Montrealu dál válí Mboková

Zverev vyhrál bitvu s Popyrinem za dvě a tři čtvrtě hodiny a postoupil do svého 75. semifinále na ATP Tour. Z aktivních tenistů se na tuto metu dostala jen hrající legenda Novak Djokovič ze Srbska.

„Navzdory tomu, že jsem prohrál první set, jsme oba v úvodní sadě předváděli dobrý tenis. Musel jsem si pak najít dobrou returnovací pozici, protože on skvěle podává, a když se dostane do rytmu, je to proti němu hodně těžké. Podařilo se mi to a nemám si moc na co stěžovat,“ uvedl Zverev, jenž letos vyhrál dva turnaje na antuce.

Canadian Open vyvrcholí ve čtvrtek. V dnešních čtvrtfinále se utkají Taylor Fritz s Andrejem Rubljovem a Ben Shelton s Alexem de Minaurem.

Turnaj mužů v Torontu (tvrdý povrch, dotace 9,193.540 dolarů): Dvouhra - čtvrtfinále:

Zverev (1-Něm.) - Popyrin (18-Austr.) 6:7 (8:10), 6:4, 6:3

Chačanov (11-Rus.) - Michelsen (26-USA) 6:4, 7:6 (7:3).

Mboková je v Montrealu v semifinále

Osmnáctiletá kanadská tenistka Victoria Mboková porazila v Montrealu 6:4, 6:2 Španělku Jessicu Bouzasovou a poprvé v kariéře postoupila do semifinále turnaje WTA 1000, nejvyšší kategorie po grandslamech. Její příští soupeřkou bude Jelena Rybakinová z Kazachstánu, které za stavu 1:6, 1:2 vzdala kvůli zranění Ukrajinka Marta Kosťuková.

Mboková v minulých kolech v Montrealu vyřadila na příklad nasazenou Češku Marii Bouzkovou a turnajovou jedničku Coco Gauffovou. Ve své překvapivé pouti turnajem pokračovala i v pondělním čtvrtfinále proti Bouzasové a postoupila do semifinále Canadian Open jako první domácí hráčka od roku 2019, kdy získala Bianca Andreescuová titul.

Victoria Mboková

Rodačka z amerického Charlotte, jejíž rodiče uprchli do zámoří z Konžské demokratické republiky, zahájila sezonu jako 333. hráčka světového žebříčku. Do turnaje v Montrealu vstupovala Mboková z 85. místa a nyní už má jistotu průniku do první padesátky.

Devátá nasazená Rybakinová se na kurtu nezdržela ani hodinu. Kosťuková, přemožitelka Markéty Vondroušové z druhého kola, si už po třetím gamu musela nechat zatejpovat předloktí a v úvodu druhého setu zápas vzdala.

O postup do semifinále se dnes střetnou Madison Keysová s Clarou Tausonovou a Naomi Ósakaová s Elinou Svitolinovou. Turnaj skončí ve čtvrtek.