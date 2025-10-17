Osmasedmdesátá hráčka žebříčku Valentová, jež zdárně zvládla kvalifikaci, vyhrála v japonské metropoli i páté utkání. Navázala na triumfy nad Belgičankou Elise Mertensovou či Alexandrou Ealaovou z Filipín. V semifinále turnaje WTA 250 je podruhé, hrála ho také letos v červenci v Praze. Ve Stromovce tehdy nestačila na pozdější vítězku Marii Bouzkovou.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby ale musela podruhé na turnaji otáčet nepříznivý vývoj. V prvním setu přišla třikrát o servis a klíčové podání ztratila v desáté hře za stavu 4:5. Pak se však členka TK Sparta Praha zlepšila. Ve druhé sadě byla na servisu stoprocentní a po dvou brejcích vývoj srovnala. Ve třetím dějství sice nevyužila vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila soupeřce servis znovu a duel zakončila při podání Danilovičové čistou hrou.
S Cristianovou se Valentová utká poprvé. Sedmadvacetiletá Rumunka postoupila do semifinále poté, co Ósakaovou zastavily v rodném městě potíže s nohou. Čtyřnásobná grandslamová šampionka si poranila v předchozím zápase stehno. S obtížemi dohrála ve středu utkání druhého kola proti loňské šampionce Suzan Lamensové z Nizozemska, i tak ji porazila 7:6, 3:6 a 6:2. V pátek už pokračovat nemohla.
Tenisový turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: