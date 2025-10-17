Japonské tažení Valentové nekončí! Mladá Češka si po obratu zahraje v Ósace o finále

Autor: ,
  12:06
Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji v Ósace šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou 4:6, 6:2, 6:3 a vyrovnala si postupem do semifinále maximum na elitním okruhu. Utkání proti 49. hráčce světového žebříčku vyhrála po více než dvou hodinách. O premiérové finále si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, která ze čtvrtfinále prošla bez boje na úkor zraněné domácí hvězdy Naomi Ósakaové.
Tenistka Tereza Valentová se raduje z postupu do semifinále na turnaji v Ósace.

Tenistka Tereza Valentová se raduje z postupu do semifinále na turnaji v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Tenistka Tereza Valentová hraje bekhend ve čtvrtfinále turnaje v Ósace.
Tereza Valentová odehrává míček na turnaji v Ósace.
Tereza Valentová dobíhá k míči ve druhém kole US Open.
Tereza Valentová se natahuje po míči ve druhém kole US Open.
18 fotografií

Osmasedmdesátá hráčka žebříčku Valentová, jež zdárně zvládla kvalifikaci, vyhrála v japonské metropoli i páté utkání. Navázala na triumfy nad Belgičankou Elise Mertensovou či Alexandrou Ealaovou z Filipín. V semifinále turnaje WTA 250 je podruhé, hrála ho také letos v červenci v Praze. Ve Stromovce tehdy nestačila na pozdější vítězku Marii Bouzkovou.

Kompletní tenisové výsledky

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby ale musela podruhé na turnaji otáčet nepříznivý vývoj. V prvním setu přišla třikrát o servis a klíčové podání ztratila v desáté hře za stavu 4:5. Pak se však členka TK Sparta Praha zlepšila. Ve druhé sadě byla na servisu stoprocentní a po dvou brejcích vývoj srovnala. Ve třetím dějství sice nevyužila vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila soupeřce servis znovu a duel zakončila při podání Danilovičové čistou hrou.

S Cristianovou se Valentová utká poprvé. Sedmadvacetiletá Rumunka postoupila do semifinále poté, co Ósakaovou zastavily v rodném městě potíže s nohou. Čtyřnásobná grandslamová šampionka si poranila v předchozím zápase stehno. S obtížemi dohrála ve středu utkání druhého kola proti loňské šampionce Suzan Lamensové z Nizozemska, i tak ji porazila 7:6, 3:6 a 6:2. V pátek už pokračovat nemohla.

Tenisový turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Valentová (ČR) - Danilovičová (6-Srb.) 4:6, 6:2, 6:3

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Lehečka vs. BonziTenis - Čtvrtfinále - 17. 10. 2025:Lehečka vs. Bonzi //www.idnes.cz/sport
17. 10. 14:00
  • 1.29
  • -
  • 3.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: výsledky, startovní listina, historie

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 konal tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Co se stalo Sexy Lordovi? Trenérka líčí: Láska ke koním zvítězila, Myška je hrdina

Na posledních stovkách metrů usiloval o obhajobu vítězství ve Velké pardubické. „Byly jsme v tu chvíli v euforii a na tribuně jsem říkala dceři: Teď už to vyhraje!“ vyprávěla 61letá Martina...

Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně

Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v...

17. října 2025  12:19

Čelit takto silnému útoku? Fenomenální. Rittich při své premiéře vychytal McDavida

V závěru druhé třetiny skórovali v oslabení a měli v něm i další šanci. Jenže rázem museli čelit brejku hvězdného Connora McDavida, který se z pravé strany dostal až před Davida Ritticha. Český...

17. října 2025  12:14

Japonské tažení Valentové nekončí! Mladá Češka si po obratu zahraje v Ósace o finále

Osmnáctiletá tenistka Tereza Valentová porazila na turnaji v Ósace šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou 4:6, 6:2, 6:3 a vyrovnala si postupem do semifinále maximum na elitním okruhu. Utkání...

17. října 2025  12:06

Novák do Movistaru. A s ním i bratr! Jak se český talent chystá na World Tour

Premium

Když zvedl telefon k rozhovoru, sezona se mu už chýlila ke konci. Byl doma v Česku, absolvoval poslední tréninky. Ten den měl za sebou tři hodiny v sedle s několika silovými intervaly. „Už jen spíš...

17. října 2025

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

17. října 2025  11:20

Itálie chystá nevídané zahájení olympiády. Průvod sportovců bude na čtyřech místech

Pořadatelé zimních olympijských her v roce 2026 plánují na úvod vedle Milána slavnostní průvody sportovců také v Cortině d’Ampezzo, Predazzu a Livignu, kde se budou rovněž odehrávat olympijské...

17. října 2025  11:06

Po prohře ho dojala žena. Bartůněk o šoku volejbalistů i pupku, který pobavil národ

Vpadl do televizního rozhovoru, který vedl reportér s jeho spoluhráčem, a pronesl větu, co všechny rozesmála. „Chtěl bych říct, že je mi pětatřicet, mám lehkej pupek a jsem ve čtyřce na světě,“...

17. října 2025  10:30

Bittner byl v Číně opět druhý, čtvrtou výhru v řadě bere francouzský talent

Český cyklista Pavel Bittner byl druhý ve čtvrté etapě závodu Kolem Kuang-si. Dvaadvacetiletý jezdec v hromadném spurtu nestačil pouze na dosavadního suveréna Paula Magniera z Francie.

17. října 2025  9:58,  aktualizováno  10:29

Peterek si chválí mladíky v Třinci: Daří se nám je přesvědčit, aby neodcházeli brzy

Brankář Denis Čelko, obránci Dominick Byrtus, Pavel Průšek a Aleš Zielinski a útočníci Adam Cedzo, Matěj Kubiesa a Petr Sikora. To jsou hráči, jimž není více než dvacet let a jsou na soupisce...

17. října 2025  10:24

Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka

Když v Táboře v létě hledali gólového útočníka do druholigového týmu, asi nemohli vybrat lépe. Lukáš Matějka znovu potvrzuje, že je na něj spoleh a branky střílí pravidelně. V dosavadních dvanácti...

17. října 2025  9:48

Červ, co vás nahlodá. Flek spoluhráče vytáčí i na tréninku, v létě piluje chvaty

Byť hokejisty brněnské Komety souží marodka, se svým malým velkým vůdcem se jim výsledkově daří stejně jako jemu. Důvtipný rychlík, skvělý čtenář hry, srandista a kapitán Jakub Flek neustále jede na...

17. října 2025  9:30

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je...

17. října 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.