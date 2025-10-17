Japonské tažení Valentové nekončí, v Bruselu do semifinále postoupil Lehečka

  12:06aktualizováno  16:43
Loňský finalista Jiří Lehečka postoupil na turnaji v Bruselu do svého čtvrtého letošního semifinále. Nad Benjaminem Bonzim vedl ve čtvrtfinále 6:7, 6:1 a 4:1, za tohoto stavu zdravotně indisponovaný francouzský tenista zápas vzdal. Osmnáctiletá Tereza Valentová porazila v Ósace šestou nasazenou Srbku Olgu Danilovičovou 4:6, 6:2, 6:3 a taktéž postoupila mezi nejlepší čtyřkou, vyrovnala si tím maximum na elitním okruhu.
Tenistka Tereza Valentová se raduje z postupu do semifinále na turnaji v Ósace.

Tenistka Tereza Valentová se raduje z postupu do semifinále na turnaji v Ósace. | foto: Profimedia.cz

Tenistka Tereza Valentová hraje bekhend ve čtvrtfinále turnaje v Ósace.
Tereza Valentová odehrává míček na turnaji v Ósace.
Tereza Valentová dobíhá k míči ve druhém kole US Open.
Tereza Valentová se natahuje po míči ve druhém kole US Open.
Třetí nasazený Lehečka prohrál s Bonzim první sadu v tiebreaku 8:10, ve zkrácené hře nevyužil tři setboly, včetně dvou za sebou za stavu 6:4.

Ve druhém setu se favorizovaný český tenista dostal rychle do vedení 5:0 a Bonzi si vyžádal ošetření kolena mimo kurt. Po delší době se na dvorec vrátil a pokračoval, ve viditelné nepohodě ale získal už jen dva gamy a zápas ani nedokončil.

Sedmnáctý hráč světového žebříčku Lehečka se v semifinále utká s vítězem duelu mezi nasazenou jedničkou Lorenzem Musettim z Itálie a turnajovou pětkou Giovannim Mpetshim Perricardem z Francie.

Český daviscupový reprezentant na European Open, které spadá do kategorie ATP 250, před rokem ve finále prohrál se Španělem Robertem Bautistou. Tehdy se turnaj naposledy hrál v Antverpách, po devíti ročnících se letos přestěhoval do belgické metropole.

Turnaj mužů v Bruselu

tvrdý povrch, dotace 706 850 eur

Dvouhra - čtvrtfinále:
Lehečka (3-ČR) - Bonzi (Fr.) 6:7 (8:10), 6:1, 4:1 skreč

Valentová přehrála i Danilovičovou

Mladá Valentová vyhrála utkání proti 49. hráčce světového žebříčku Danilovičové po více než dvou hodinách. O své premiérové finále na elitním okruhu si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, která ze čtvrtfinále prošla bez boje na úkor zraněné domácí hvězdy Naomi Ósakaové.

Osmasedmdesátá hráčka žebříčku Valentová, jež v Ósace zdárně zvládla kvalifikaci, vyhrála na turnaji i páté utkání. Navázala na triumfy nad Belgičankou Elise Mertensovou či Alexandrou Ealaovou z Filipín. V semifinále podniku WTA 250 je podruhé, hrála ho také letos v červenci v Praze. Ve Stromovce tehdy nestačila na pozdější vítězku Marii Bouzkovou.

Kompletní tenisové výsledky

Svěřenkyně trenéra Libora Salaby musela proti Danilovičové podruhé na turnaji otáčet nepříznivý vývoj. V prvním setu přišla třikrát o servis a klíčové podání ztratila v desáté hře za stavu 4:5.

Pak se však členka TK Sparta Praha zlepšila. Ve druhé sadě byla na servisu stoprocentní a po dvou brejcích vývoj srovnala a ve třetím dějství sice nevyužila vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila soupeřce servis znovu a duel zakončila při podání Danilovičové čistou hrou.

S Cristianovou se Valentová utká poprvé. Sedmadvacetiletá Rumunka postoupila do semifinále poté, co Ósakaovou zastavily v rodném městě potíže s nohou. Čtyřnásobná grandslamová šampionka si v předchozím zápase proti loňské šampionce Suzan Lamensové z Nizozemska poranila stehno, i přestože ji porazila 7:6, 3:6 a 6:2, v pátek už pokračovat nemohla.

Turnaj žen v Ósace

tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:
Valentová (ČR) - Danilovičová (6-Srb.) 4:6, 6:2, 6:3

Výsledky

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici,...

17. října 2025  13:10,  aktualizováno  14:54

Čeští fotbalisté se po propadáku s Faery sesunuli v žebříčku FIFA

Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo. V čele pořadí národních týmů zůstalo Španělsko před...

17. října 2025  14:38,  aktualizováno  14:46

