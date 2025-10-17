Třetí nasazený Lehečka prohrál s Bonzim první sadu v tiebreaku 8:10, ve zkrácené hře nevyužil tři setboly, včetně dvou za sebou za stavu 6:4.
Ve druhém setu se favorizovaný český tenista dostal rychle do vedení 5:0 a Bonzi si vyžádal ošetření kolena mimo kurt. Po delší době se na dvorec vrátil a pokračoval, ve viditelné nepohodě ale získal už jen dva gamy a zápas ani nedokončil.
Sedmnáctý hráč světového žebříčku Lehečka se v semifinále utká s vítězem duelu mezi nasazenou jedničkou Lorenzem Musettim z Itálie a turnajovou pětkou Giovannim Mpetshim Perricardem z Francie.
Český daviscupový reprezentant na European Open, které spadá do kategorie ATP 250, před rokem ve finále prohrál se Španělem Robertem Bautistou. Tehdy se turnaj naposledy hrál v Antverpách, po devíti ročnících se letos přestěhoval do belgické metropole.
Turnaj mužů v Bruselu
tvrdý povrch, dotace 706 850 eur
Dvouhra - čtvrtfinále:
Valentová přehrála i Danilovičovou
Mladá Valentová vyhrála utkání proti 49. hráčce světového žebříčku Danilovičové po více než dvou hodinách. O své premiérové finále na elitním okruhu si zahraje s Rumunkou Jaqueline Cristianovou, která ze čtvrtfinále prošla bez boje na úkor zraněné domácí hvězdy Naomi Ósakaové.
Osmasedmdesátá hráčka žebříčku Valentová, jež v Ósace zdárně zvládla kvalifikaci, vyhrála na turnaji i páté utkání. Navázala na triumfy nad Belgičankou Elise Mertensovou či Alexandrou Ealaovou z Filipín. V semifinále podniku WTA 250 je podruhé, hrála ho také letos v červenci v Praze. Ve Stromovce tehdy nestačila na pozdější vítězku Marii Bouzkovou.
Svěřenkyně trenéra Libora Salaby musela proti Danilovičové podruhé na turnaji otáčet nepříznivý vývoj. V prvním setu přišla třikrát o servis a klíčové podání ztratila v desáté hře za stavu 4:5.
Pak se však členka TK Sparta Praha zlepšila. Ve druhé sadě byla na servisu stoprocentní a po dvou brejcích vývoj srovnala a ve třetím dějství sice nevyužila vedení 2:1 s brejkem, v sedmém gamu ale prolomila soupeřce servis znovu a duel zakončila při podání Danilovičové čistou hrou.
S Cristianovou se Valentová utká poprvé. Sedmadvacetiletá Rumunka postoupila do semifinále poté, co Ósakaovou zastavily v rodném městě potíže s nohou. Čtyřnásobná grandslamová šampionka si v předchozím zápase proti loňské šampionce Suzan Lamensové z Nizozemska poranila stehno, i přestože ji porazila 7:6, 3:6 a 6:2, v pátek už pokračovat nemohla.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: