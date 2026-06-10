Bartůňková v Hertogenboschi v dohrávce neuspěla a s Krejčíkovou si nezahraje

Belgičanku čeká další česká soupeřka, o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.
Kompletní tenisové výsledky
Dvacetiletá Bartůňková odehrála minulý týden první profesionální turnaj na trávě a na challengeru WTA v Birminghamu došla až do finále. Ve vyrovnaném duelu proti o dva roky starší Vandewinkelové ale nedokázala na úspěšné tažení navázat. Ve třetí sadě v úterý dvakrát přišla o podání a za stavu 2:3 zápas přerušil déšť.
V dnešním pokračování sice v desátém gamu na příjmu odvrátila dva mečboly, sebrala soupeřce podání a vyrovnala na 5:5, vzápětí ale znovu přišla o servis. Vandewinkelová, která do hlavní soutěže prošla coby 97. hráčka světového žebříčku z kvalifikace, pak už zápas dotáhla.
Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva)
Ženy (dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: