Bartůňková v Hertogenboschi v dohrávce neuspěla a s Krejčíkovou si nezahraje

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  16:10
Tenistka Nikola Bartůňková nezvládla na trávě v Hertogenboschi dohrávku prvního kola s Hanne Vandewinkelovou. Duel, který byl v úterý kvůli dešti přerušen ve třetím setu, nakonec prohrála 6:4, 6:7, 5:7.

Nikola Bartůňková hraje bekhend ve třetím kole Australian Open. | foto: AP

Belgičanku čeká další česká soupeřka, o čtvrtfinále se utká s osmou nasazenou wimbledonskou šampionkou Barborou Krejčíkovou.

Kompletní tenisové výsledky

Dvacetiletá Bartůňková odehrála minulý týden první profesionální turnaj na trávě a na challengeru WTA v Birminghamu došla až do finále. Ve vyrovnaném duelu proti o dva roky starší Vandewinkelové ale nedokázala na úspěšné tažení navázat. Ve třetí sadě v úterý dvakrát přišla o podání a za stavu 2:3 zápas přerušil déšť.

V dnešním pokračování sice v desátém gamu na příjmu odvrátila dva mečboly, sebrala soupeřce podání a vyrovnala na 5:5, vzápětí ale znovu přišla o servis. Vandewinkelová, která do hlavní soutěže prošla coby 97. hráčka světového žebříčku z kvalifikace, pak už zápas dotáhla.

Turnaj mužů a žen v Hertogenboschi (tráva)

Ženy (dotace 283.347 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:
Vandewinkelová (Belg.) - Bartůňková (ČR) 4:6, 7:6 (7:5), 7:5

Čtyřhra - 1. kolo:
Chan Hao-Ching, Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.) - Malečková, Škoch (ČR) 7:5, 6:2

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