Muchová v Monterrey končí, znovu nestačila na Kerberovou

Apríl je sice jednou do roka, jenže ruku na srdce – nám rodičům se vtipný přešlap stává mnohem častěji! Svá miminka a batolata dokážeme NECHTĚNĚ dostat do situací, ze kterých pak nespíme několik týdnů, zatímco naši miláčci si na ně už nikdy nevzpomenou. Kdyby ale teď už uměli mluvit, tutově by na nás houkli: „Mami, to si snad děláš srandu?!?“