Lehečka ve třech setech přemohl Nardiho, v Dubaji se uvede i Menšík

Český tenista Jiří Lehečka v prvním kole turnaje v Dubaji po obratu porazil 4:6, 6:4 a 6:2 Lucu Nardiho z Itálie. Dalším soupeřem osmého nasazeného hráče bude Španěl Pablo Carreňo.

Jiří Lehečka čeká na returnu v prvním kole turnaje v Dubaji. | foto: Profimedia.cz

Lehečka měl původně nastoupit proti Arthuru Filsovi, který ho minulý týden na cestě do finále v Dauhá porazil ve čtvrtfinále. Francouz se ale na poslední chvíli z Dubaje odhlásil a Nardi dostal šanci jako náhradník.

Kompletní tenisové výsledky

První set rozhodla Lehečkova ztráta servisu za stavu 2:2. Ve druhém naopak čtyřiadvacetiletý Čech vyrovnal díky brejku na 6:4. Ve třetí sadě už měl Lehečka navrch a 109. hráče světa nakonec porazil po více než dvou hodinách.

Také ve druhém kole bude mít Lehečka, kterému v žebříčku patří 24. příčka, soupeře z druhé stovky pořadí ATP. Čtyřiatřicetiletý Carreňo, jenž v prvním kole vyřadil Denise Shapovalova z Kanady, je na 129. pozici.

Do turnaje v Dubaji ještě v úterý vstoupí Jakub Menšík. Semifinalistu z Dauhá čeká Polák Hubert Hurkacz.

Turnaj mužů v Dubaji

tvrdý povrch, dotace 3 311 005 dolarů

Dvouhra - 1. kolo
Lehečka (8-ČR) - Nardi (It.) 4:6, 6:4, 6:2

