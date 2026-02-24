Lehečka ve třech setech přemohl Nardiho, v Dubaji se uvede i Menšík

Lehečka měl původně nastoupit proti Arthuru Filsovi, který ho minulý týden na cestě do finále v Dauhá porazil ve čtvrtfinále. Francouz se ale na poslední chvíli z Dubaje odhlásil a Nardi dostal šanci jako náhradník.
První set rozhodla Lehečkova ztráta servisu za stavu 2:2. Ve druhém naopak čtyřiadvacetiletý Čech vyrovnal díky brejku na 6:4. Ve třetí sadě už měl Lehečka navrch a 109. hráče světa nakonec porazil po více než dvou hodinách.
Také ve druhém kole bude mít Lehečka, kterému v žebříčku patří 24. příčka, soupeře z druhé stovky pořadí ATP. Čtyřiatřicetiletý Carreňo, jenž v prvním kole vyřadil Denise Shapovalova z Kanady, je na 129. pozici.
Do turnaje v Dubaji ještě v úterý vstoupí Jakub Menšík. Semifinalistu z Dauhá čeká Polák Hubert Hurkacz.
Turnaj mužů v Dubaji
tvrdý povrch, dotace 3 311 005 dolarů
Dvouhra - 1. kolo