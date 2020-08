Nejistota budí úzkost. Tenis plánuje sotva z týdne na týden

WTA Tour se rozjela v Palermu na Sicílii a příští týden se několik jejích hvězd představí v Praze. Bez diváků, reportérů v dějišti či potřásání rukama po bitvě. Ale co už...

Mnohem horší pro sport a byznys na něj navázaný je, že se stále docela neví, zda se na přelomu srpna a září povede v New Yorku uspořádat dva obří turnaje žen i mužů.

Znovu se vzmáhající covid-19 po nedávném zrušení podzimní asijské šňůry čerstvě přinutil madridské organizátory vzdát úsilí o záchranu tradičního klání WTA i ATP, jež bylo přeloženo z května a mělo následovat hned po US Open.

„Situace se stále mění, takže musíme plánovat z týdne na týden a přizpůsobovat se, jak jen můžeme. Nejistota nás nahání do stavů úzkosti,“ řekla Chorvatka Donna Vekičová, vítězka prvního soutěžního utkání po koronavirové přestávce.

V Palermu zdolala Nizozemku Rusovou. Kristýna Plíšková pak pozdě večer přemohla řeckou favoritku Sakkariovou. V úterý naopak selhala další krajanka Vondroušová, kterou zaskočila Slovinka Juvanová.

Mezitím se v českém hlavním městě na Spartě dolaďují poslední drobnosti. Slétávají se první hráčky na Prague Open, akci s tuze přitažlivým obsazením - Halepová, Vekičová, Bouchardová, Strýcová, Muchová, Vondroušová...

Závany obyčejnosti a příznaky běžného dění na profesionálních okruzích ale střídají méně radostné zprávy. Či mlčení z Flushing Meadows. Šéfové amerického grandslamu slibovali, že jeho konání potvrdí do konce července. Jenže zatím se zřetelně nevyslovili, ač v úterý zveřejnili seznam přihlášených.

„US Open ještě neoznámilo rozhodnutí, což nás všechny děsně štve,“ prohlásila Maria Sakkariová na videotiskovce v Palermu.

„Těžko si představit scénář, v němž na US Open všechno klapne.“ James Blake, bývalá světová čtyřka

Newyorští pořadatelé zkoušejí s lékaři či politiky vyjednat a vykoumat ty nejdůmyslnější a nejbezpečnější postupy. Pochybnosti se jim ovšem rozptýlit nepodařilo. Paradoxně by jim svým způsobem mohl nahrát madridský krach.

Některé evropské hvězdy se totiž zdráhaly vydat se na zámořské dobrodružství a chtěly se soustředit na antukovou sérii Madrid-Řím-Paříž. Zřejmě i pod vlivem posledních událostí zůstává na soupisce pro US Open třeba Rumunka Halepová či Němec Zverev, kteří se do New Yorku neženou, zvlášť s hrozbou karantény po návratu zpoza Atlantiku.

Naopak definitivně se s účastí na Flushing Meadows rozloučil obhájce titulu Nadal ze Španělska či Australané Bartyová a Kyrgios. S předstihem se ze soutěže „vytáhl“ fenomén Federer ze Švýcarska.

V rámci svého obdivuhodného comebacku po operaci kyčle počítá se startem na amerických betonových kurtech skotský rytíř Murray.

Karolína Plíšková s trofejí pro vítězku turnaje na pražské Štvanici

Po dvoutýdenním soustředění v Monaku se do akce hlásí Karolína Plíšková, trojka na žebříčku WTA. Jenže její verva i úsilí vložené do přípravy může vyjít vniveč.

„Těžko si představit scénář, v němž na US Open všechno klapne,“ řekl James Blake, bývalá světová čtyřka a ředitel Miami Open, pro The Tennis Podcast. „Pracují pro něj chytří a ctižádostiví lidé. Přeju jim štěstí. Jenže na tak velkém turnaji se může pokazit tolik věcí!“

Blake bohužel nesýčkuje. Veškeré tenisové plány dál nahlodávají obavy z nemoci, s níž se dosud lidstvo nedokázalo vypořádat.