Macháč přenechal pražské finále Svrčinovi. Bouzkovou čeká boj o titul v deblu

V nedělním finále Bouzková se Sorribesovou nastoupí proti Natele Dzalamidzeové a Kamille Rachimovové z Ruska. Třiadvacetiletá Češka může získat třetí titul v deblu na okruhu WTA. Ve dvouhře Bouzková v Istanbulu vypadla v prvním kole.

Turnaj žen v Istanbulu antuka, dotace 239 477 dolarů Dvouhra - semifinále:

Potapovová (Rus.) - Putincevová (Kaz.) 2:6, 6:2, 6:2 Čtyřhra - semifinále:

Bouzková, Sorribesová (3-ČR/Šp.) - Kalašnikovová, Katová (Gruz./Jap.) 6:4, 6:3

.

Turnaj žen ve Stuttgartu antuka, dotace 611 210 eur Dvouhra - semifinále:

Sabalenková (3-Běl.) - Badosaová (2-Šp.) 7:6 (7:5), 6:4.

Djokovič si zahraje v Bělehradu o titul

Novak Djokovič si na domácím turnaji v Bělehradu zahraje potřetí o titul. V dnešním semifinále předvedl další obrat a s Karenem Chačanovem z Ruska si poradil 4:6, 6:1 a 6:2.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič stejně jako v předchozích dvou zápasech v Bělehradu ztratil první set, ale nakonec dokázal postoupit do finále. V něm si zahraje s vítězem utkání mezi Fabiem Fogninim z Itálie a Andrejem Rubljovem z Ruska.

Djokovič už domácí turnaj ovládl v letech 2009 a 2011, v letech 2013 až 2020 se v Bělehradu nehrálo. Celkově bude dvacetinásobný grandslamový vítěz v neděli usilovat o 87. titul a první od listopadového turnaje Masters v Paříži.

Turnaj mužů v Bělehradu antuka, dotace 597 900 eur Dvouhra - semifinále:

Djokovič (1-Srb.) - Chačanov (3-Rus.) 4:6, 6:1, 6:2

Macháč nemohl nastoupit kvůli žebrům

Z českého semifinále na challengeru TK Sparta Prague Open sešlo. Tomáš Macháč nemohl kvůli zranění žeber nastoupit k utkání proti obhájci Daliboru Svrčinovi, jenž tak postoupil bez boje do finále.

„Na utkání jsem se hodně těšil, ale bohužel vůbec nemohu zvednout ruku. Žebra jsou na tom opravdu hodně špatně. Doufejme, že to dám brzo do kupy. Mrzí mě to. Přeju alespoň Daliborovi hodně štěstí zítra do finále, je potřeba takové šance využít,“ uvedl pro Tenisový svět Macháč, jehož žebra trápila už v pátečním čtvrtfinále proti Lukáši Rosolovi.

Svrčinovi usnadnil vítězství soupeř druhý den po sobě, ve čtvrtfinále mu vzdal za téměř rozhodnutého stavu 6:0, 4:1 Ital Lorenzo Giustino.

„Jsem smutný z toho, že si dnes nezahraju s Tomášem semifinále. Na zápas jsem se těšil, ale přeju mu brzké uzdravení a myslím, že jeho rozhodnutí je správné,“ uvedl 246. hráč světa Svrčina, jehož nedělním soupeřem bude jiný tenista z třetí stovky žebříčku Sebastian Ofner z Rakouska.