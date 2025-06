Šestadvacetiletá Bouzková se do finále čtyřhry dostala na okruhu WTA Tour po roce a půl. Naposledy hrála o titul na úvod loňské sezony v lednu v Aucklandu. Na další trofej čeká od roku 2023, kdy slavila v Soulu po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové.

Turnaj mužů a žen v Eastbourne tráva Ženy (dotace 339.138 eur):

Dvouhra - semifinále.

Ealaová (Filip.) - Gračovová (Fr.) 7:5, 2:6, 6:3 Čtyřhra - semifinále:

Bouzková, Danilinová (ČR/Kaz.) - Dartová, Lumsdenová (Brit.) 2:6, 7:5, 11:9

Šwiateková je poprvé ve finále na trávě

Iga Šwiateková se poprvé v kariéře probojovala do finále na trávě. V Bad Homburgu smetla Polka druhou nasazenou Italku Jasmine Paoliniovou 6:1, 6:3. O titul v generálce na Wimbledon si pětinásobná grandslamová šampionka v sobotu zahraje s vítězkou zápasu mezi Lindou Noskovou a turnajovou jedničkou Američankou Jessicou Pegulaovou.

„Mám ohromnou radost, tohle jsem nečekala. Věděla jsem, co chci hrát, a šla jsem do toho,“ řekla Šwiateková po vítězství nad Paoliniovou, která loni došla ve Wimbledonu až do finále, v němž podlehla Barboře Krejčíkové.

„Jsem ráda, že jsem udržela tempo až do konce zápasu. Jasmine je bojovnice a člověk jí nesmí dovolit, aby se vrátila do hry,“ dodala bývalá světová jednička, která Italku porazila i v pátém vzájemném zápase.

Šwiateková bude usilovat o první titul od loňského Roland Garros, kde triumfovala počtvrté. Celkem má na kontě 22 turnajových vítězství.