Přijede grandslamový šampion. Wawrinka ozdobí antukové challengery v Praze

„Během posledních týdnů jsem tvrdě a dobře trénoval a teď už se nemůžu dočkat, až se vrátím na turnaje a budu hrát znovu ostré zápasy. Je skvělé být opět na kurtech a dělat, co člověk miluje. Zároveň se těším na návrat do Prahy po mnoha letech,“ řekl v tiskové zprávě vítěz Australian Open (2014), Roland Garros (2015) a US Open (2016).

První z challengerů bude na Štvanici od 17. do 23. srpna, druhý se stejnou dotací 137 560 eur na antukových kurtech Spojů na Žižkově 24. až 30. srpna.

V Praze hrál bývalý třetí hráč světa naposledy v roce 2007 ve dvaadvaceti letech v semifinále Davis Cupu. Nyní se zde Wawrinka objeví v rámci přípravy na pařížský grandslam, který se kvůli koronavirové pandemii přesunul z května na přelom září a října.

Za účastí pětatřicetiletého Wawrinky stojí Michal Hrdlička a Tomáš Petera, kteří se po společném pořadatelství domácí charitativní série Tipsport Elite Trophy stali i promotéry prvního pražského challengeru ATP. „Je pro nás obrovská čest dostat do Prahy takovou hvězdu. Bude to obrovský zážitek,“ uvedl Hrdlička.

K domluvě s Wawrinkou přispěl i fakt, že se Švýcar s Hrdličkovou manželkou Karolínou Plíškovou dělí o venezuelského trenéra Daniho Valverdua.

Díky spolupráci s Českým tenisovým svazem zůstane aktuálně 17. hráč světa Wawrinka v Praze i na challenger na Spojích. „Je to důkaz, že světové hvězdy se k nám nebojí přijet i v této složité době, důvěřují našim organizátorům a chtějí zde po dlouhém čekání předvést své umění,“ řekl prezident svazu Ivo Kaderka.

Na Štvanici, kde se odehraje první z challengerů po koronavirové pauze, jsou z českých hráčů v hlavní soutěži Jiří Veselý a Lukáš Rosol.