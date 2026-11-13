Vyrostl v poušti, Češkám nevoní, vypískal Serenu a Venus. Příběhy tenisového ráje

Stanislav Kučera
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Kurty v Indian Wells z ptačí perspektivy. | foto: Profimedia.cz

V okolí najdete spoustu golfových resortů, nedaleká Coachella každoročně láká davy návštěvníků na známý hudební festival. V kalifornském Indian Wells žije sice jen pět tisíc obyvatel, ale povětšinou klidné městečko umí také pořádně pulzovat. Hlavně díky tenisu.

V tamním gigantickém komplexu o rozloze 54 akrů vítá pány a dámy s raketami vymazlený luxus. Hlavní stadion s kapacitou šestnáct tisíc diváků, propracované zázemí, starostlivá péče organizátorů.

Ne náhodou se tamnímu březnovému podniku ATP a WTA 1000 přezdívá pátý grandslam. A ta panoramata. Kolem kurtů rostou palmy, v dálce se tyčí majestátní masivy přilehlých pohoří…

Momentálně se malebným prostředím kochají nejlepší tenistky sezony, které v Indian Wells zápolí na Turnaji mistryň. Tento tenisový ráj přitom vyrostl na původně osiřelém koutu pouště teprve před čtvrtstoletím. A musel přečkat četná úskalí, aby mohl oslňovat současnou podobou.

Kolovaly spekulace, že výsledek zápasů mezi sestrami Williamsovými předem určuje jejich otec Richard. A že Venus nenastoupila schválně...

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