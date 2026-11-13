V tamním gigantickém komplexu o rozloze 54 akrů vítá pány a dámy s raketami vymazlený luxus. Hlavní stadion s kapacitou šestnáct tisíc diváků, propracované zázemí, starostlivá péče organizátorů.
Ne náhodou se tamnímu březnovému podniku ATP a WTA 1000 přezdívá pátý grandslam. A ta panoramata. Kolem kurtů rostou palmy, v dálce se tyčí majestátní masivy přilehlých pohoří…
Momentálně se malebným prostředím kochají nejlepší tenistky sezony, které v Indian Wells zápolí na Turnaji mistryň. Tento tenisový ráj přitom vyrostl na původně osiřelém koutu pouště teprve před čtvrtstoletím. A musel přečkat četná úskalí, aby mohl oslňovat současnou podobou.
Kolovaly spekulace, že výsledek zápasů mezi sestrami Williamsovými předem určuje jejich otec Richard. A že Venus nenastoupila schválně...