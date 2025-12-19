Tenisová Sparta slaví 12. extraligový titul, ve finále si poradila s Přerovem

  19:19
Tenisté pražské Sparty porazili v pátečním finále extraligy smíšených družstev Přerov 5:2 na zápasy a obhájili mistrovský titul. Celkově vybojovali 12. triumf. Rozhodující pátý bod získaly ve čtyřhře Tereza Valentová a Lucie Havlíčková, které porazily Lindu Noskovou a Annu Siskovou 3:6, 6:3, 10:8.

Tereza Valentová slaví vítězství ve čtvrtfinále tenisového turnaje WTA v Praze. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Je to skvělý pocit. Všichni jsme si přáli zvítězit, takže jsme rádi, že jsme to takhle hezky zvládli a popasovali se s tím. Každý na tom má nějaký podíl. Hlavně jsme byli jako tým, a proto si myslím, že jsme vyhráli,“ řekla v nahrávce pro média Valentová.

Sparta porazila ve finále Přerov i vloni, kdy se radovala 5:1. Moravský celek, který v semifinálové skupině vyřadil dvacetinásobného šampiona Prostějov, opět nevyužil šanci na zisk prvního titulu.

Po patnácti letech mužský vítěz. Zlatého kanára má Menšík, hráčkou roku Nosková

Obhájci prvenství, kteří v semifinálové skupině porazili tým Plíšková Tennis Academy a I. ČLTK Praha, vykročil za dalším úspěchem ve dvouhrách. V nich bodovali Martin Krumich, Petr Brunclík, Martin Damm a Hynek Bartoň.

Ve šlágru dvou reprezentantek naopak neuspěla Valentová, která podlehla Noskové 3:6, 6:7. Valentová ale pak ve čtyřhře otočila s Havlíčkovou duel proti Noskové a Siskové. Rozhodly v super tiebreaku, který vyhrály 10:8. Po jejich vítězství se již další duely nehrály.

„Byl to velice těžký zápas. Holky hrály fakt dobře. Já jsem se moc necítila už na tom singlu, takže jsem ráda, že jsme to s Luckou hezky zvládly. Naše výrazy po proměněném mečbolu asi mluvily za všechno. Byly jsme strašně rády a vše z nás spadlo,“ uvedla Valentová.

Tenisová extraliga smíšených družstev

Finále v Říčanech:

TK Sparta Praha - Precheza Přerov 5:2
Krumich - Horák 6:7 (6:8), 6:4, 6:1
Bejlek - Sisková 6:7 (5:7), 7:6 (7:4), 1:6
Brunclík - Kellovský 7:6 (7:3), 6:2
Valentová - Nosková 3:6, 6:7 (1:7)
Damm - Klein 6:3, 6:3
Bartoň - Gomboš 7:6 (7:1), 7:6 (7:0)
Valentová, Havlíčková - Nosková, Sisková 3:6, 6:3, 10:8

