Sinner v římském finále porazil Ruuda a dorovnal další Djokovičův rekord

  19:32
Jannik Sinner ve finále v Římě porazil 6:4 a 6:4 Caspera Ruuda z Norska a jako druhý tenista v historii ovládl všech devět turnajů série Masters. Před aktuální světovou jedničkou to dokázal pouze Novak Djokovič ze Srbska. Ital sice v prvním setu prohrával 0:2, ale potom už Ruudovi prakticky nedal šanci.
Jannik Sinner, vítěz turnaje v Římě

Jannik Sinner, vítěz turnaje v Římě | foto: Reuters

Jannik Sinner se raduje z vítězného míče ve finále turnaje v Římě.
Jannik Sinner ve finále turnaje v Římě
Casper Ruud ve finále turnaje v Římě
Jannik Sinner ve finále turnaje v Římě
8 fotografií

Sinner na turnajích Masters vyhrál 34. utkání za sebou a posunul vlastní rekord, který ve čtvrtfinále 31. výhrou sebral Djokovičovi.

Čtyřiadvacetiletý hráč si připsal celkově 29. titul v kariéře. V Římě se vítěz čtyř grandslamů, který loni ve Foro Italico prohrál finále s Carlosem Alcarazem ze Španělska, stal prvním domácím šampionem od Adriana Panatty v roce 1976.

„Neuvěřitelné. Ital tady dlouho nevyhrál, naposledy před padesáti lety. Jsem rád, že jsem dokázal využít skvělého období pro italský tenis,“ řekl Sinner, který letos vyhrál všech 17 zápasů na antuce.

„Vždycky do toho dávám úplně všechno. Ne vždycky to vyjde, ale poslední dva a půl měsíce byly fantastické. Mám obrovskou radost,“ uvedl Sinner, který je jednoznačně hlavním favoritem Roland Garros. Pařížský grandslam začne za týden.

Sinnerovy výkony ocenil i Ruud, který s ním prohrál i pátý vzájemný zápas. „Je těžké popsat, co letos předvádíš. Sám hraju tenis na nejvyšší úrovni, ale k tomuhle prostě nemám slov. Je ale fantastické být u toho,“ prohlásil sedmadvacetiletý Nor.

Turnaj v Římě

antuka

Muži (dotace 8 235 540 eur)
Dvouhra - finále:
Sinner (1-It.) - Ruud (23-Nor.) 6:4, 6:4

Čtyřhra - finále:
Bolelli, Vavassori (7-It.) - Granollers, Zeballos (2-Šp./Arg.) 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 10:3

Ženy (dotace 7 228 080 eur):
Čtyřhra - finále:
Šnajderová, M. Andrejevová (Rus.) - Melicharová-Martinezová, Bucsaová (7-USA/Šp.) 6:3, 6:3

Bejlek vypadla ve Štrasburku v prvním kole

Sára Bejlek nezastavila výsledkový propad ani na antukovém turnaji ve Štrasburku. Česká reprezentantka v prvním kole generálky na Roland Garros prohrála s Američankou Emmou Navarrovou za necelou hodinu a půl 1:6, 4:6.

Dvacetiletá Bejlek od senzačního zisku titulu na únorovém turnaji WTA500 v Abú Zabí připsala na elitním okruhu i vinou zdravotních problémů jen dvě výhry. Naposledy uspěla na začátku dubna v Charlestonu.

Ve Štrasburku se ve dvouhře představí ještě Marie Bouzková a Kateřina Siniaková, které los svedl v prvním kole proti sobě.

Turnaj žen ve Štrasburku

antuka, dotace 1 206 446 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Navarrová (USA) - Bejlek (ČR), 6:1, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo:
Malečková, Škoch (ČR) - Čang Šuaj, Routliffeová (2-Čína/N. Zél.) 6:4, 6:2

Turnaj mužů v Ženevě

antuka, dotace 612 620 eur

Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) - Cash, Tracy (2-USA) 6:3, 7:5

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tenistka Sestini Hlaváčková ukázala fotky bez příkras. Být skutečná je víc, napsala

Andrea Sestini Hlaváčková na sociálních sítích otevřeně ukázala rozdíl mezi...

Bývalá tenistka Andrea Sestini Hlaváčková pojala letošní Den matek trochu jinak než většina známých osobností. Zatímco sociální sítě zaplnily především rodinné fotografie a přání maminkám, stříbrná...

17. května 2026  16:14,  aktualizováno  20:24

