Sinner v římském finále porazil Ruuda a dorovnal další Djokovičův rekord

Sinner na turnajích Masters vyhrál 34. utkání za sebou a posunul vlastní rekord, který ve čtvrtfinále 31. výhrou sebral Djokovičovi.
Čtyřiadvacetiletý hráč si připsal celkově 29. titul v kariéře. V Římě se vítěz čtyř grandslamů, který loni ve Foro Italico prohrál finále s Carlosem Alcarazem ze Španělska, stal prvním domácím šampionem od Adriana Panatty v roce 1976.
„Neuvěřitelné. Ital tady dlouho nevyhrál, naposledy před padesáti lety. Jsem rád, že jsem dokázal využít skvělého období pro italský tenis,“ řekl Sinner, který letos vyhrál všech 17 zápasů na antuce.
„Vždycky do toho dávám úplně všechno. Ne vždycky to vyjde, ale poslední dva a půl měsíce byly fantastické. Mám obrovskou radost,“ uvedl Sinner, který je jednoznačně hlavním favoritem Roland Garros. Pařížský grandslam začne za týden.
Sinnerovy výkony ocenil i Ruud, který s ním prohrál i pátý vzájemný zápas. „Je těžké popsat, co letos předvádíš. Sám hraju tenis na nejvyšší úrovni, ale k tomuhle prostě nemám slov. Je ale fantastické být u toho,“ prohlásil sedmadvacetiletý Nor.
Turnaj v Římě
antuka
Muži (dotace 8 235 540 eur)
Čtyřhra - finále:
Ženy (dotace 7 228 080 eur):
Bejlek vypadla ve Štrasburku v prvním kole
Sára Bejlek nezastavila výsledkový propad ani na antukovém turnaji ve Štrasburku. Česká reprezentantka v prvním kole generálky na Roland Garros prohrála s Američankou Emmou Navarrovou za necelou hodinu a půl 1:6, 4:6.
Dvacetiletá Bejlek od senzačního zisku titulu na únorovém turnaji WTA500 v Abú Zabí připsala na elitním okruhu i vinou zdravotních problémů jen dvě výhry. Naposledy uspěla na začátku dubna v Charlestonu.
Ve Štrasburku se ve dvouhře představí ještě Marie Bouzková a Kateřina Siniaková, které los svedl v prvním kole proti sobě.
Turnaj žen ve Štrasburku
antuka, dotace 1 206 446 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo:
Turnaj mužů v Ženevě
antuka, dotace 612 620 eur
Čtyřhra - 1. kolo: