Siniaková s Hunterovou ovládly turnaj ve Wu-chanu. Češka má letos čtvrtý deblový titul

V letošním roce uspěla Siniaková se třetí partnerkou. S Američankou Taylor Townsendovou, s níž nastupuje dlouhodobě, ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji. V září triumfovala v Soulu s Barborou Krejčíkovou. Jejich plánované další starty překazilo zranění kolena, kvůli němuž loňská wimbledonská šampionka ukončila asijskou část sezony.
V páru s Hunterovou uspěla Siniaková potřetí. Právě s ní se dala loni dohromady po rozchodu s Krejčíkovou, jejich spolupráci ale po pár měsících ukončilo vážné zranění achilovky, po němž se australská tenistka teprve letos vrací na kurty.
Hunterová, která v minulosti byla rovněž světovou deblovou jedničkou, se letos radovala z turnajového vítězství poprvé a celkově podeváté.
Ziskem titulu Siniaková navázala na Lucii Šafářovou, která byla dosud poslední českou deblovou šampionkou ve Wu-chanu. V roce 2016 triumfovala po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové, ve finále porazily Barboru Strýcovou s Indkou Saniou Mirzaovou.
Turnaj žen ve Wu-chanu
(tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):
Čtyřhra - finále: