Siniaková s Hunterovou ovládly turnaj ve Wu-chanu. Češka má letos čtvrtý deblový titul

  11:29aktualizováno  11:37
Kateřina Siniaková vyhrála spolu s Australankou Storm Hunterovou turnaj ve Wu-chanu. Ve finále porazily osmý nasazený kazašsko-srbský pár Anna Danilinová, Aleksandra Kruničová 6:3, 6:2. Světová jednička ve čtyřhře Siniaková získala 32. deblový titul v kariéře a čtvrtý v sezoně.

Storm Hunterová a Kateřina Siniaková (vpravo) se radují ve finále turnaje ve Wu-chanu. | foto: Reuters

V letošním roce uspěla Siniaková se třetí partnerkou. S Američankou Taylor Townsendovou, s níž nastupuje dlouhodobě, ovládla Australian Open a turnaj v Dubaji. V září triumfovala v Soulu s Barborou Krejčíkovou. Jejich plánované další starty překazilo zranění kolena, kvůli němuž loňská wimbledonská šampionka ukončila asijskou část sezony.

V páru s Hunterovou uspěla Siniaková potřetí. Právě s ní se dala loni dohromady po rozchodu s Krejčíkovou, jejich spolupráci ale po pár měsících ukončilo vážné zranění achilovky, po němž se australská tenistka teprve letos vrací na kurty.

Hunterová, která v minulosti byla rovněž světovou deblovou jedničkou, se letos radovala z turnajového vítězství poprvé a celkově podeváté.

Ziskem titulu Siniaková navázala na Lucii Šafářovou, která byla dosud poslední českou deblovou šampionkou ve Wu-chanu. V roce 2016 triumfovala po boku Američanky Bethanie Mattekové-Sandsové, ve finále porazily Barboru Strýcovou s Indkou Saniou Mirzaovou.

Turnaj žen ve Wu-chanu

(tvrdý povrch, dotace 3,654.963 dolarů):

Čtyřhra - finále:
Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Danilinová, Kruničová (8-Kaz./Srb.) 6:3, 6:2.

Výsledky

12. října 2025

