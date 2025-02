Muchová je novou českou jedničkou, Lehečka v žebříčku dosáhl kariérních výšin

Tenisové žebříčky ATP k 24. únoru v závorce předchozí umístění Dvouhra: 1. (1.) Sinner (It.) 11.330, 2. (2.) Zverev (Něm.) 8135, 3. (3.) Alcaraz (Šp.) 7510, 4. (4.) Fritz (USA) 4900, 5. (5.) Ruud (Nor.) 4325, 6. (6.) Medveděv (Rus.) 4030, 7. (7.) Djokovič (Srb.) 3900, 8. (8.) De Minaur (Austr.) 3785, 9. (10.) Rubljov (Rus.) 3670, 10. (9.) Paul (USA) 3280, ...22. (25.) Lehečka 2035, 25. (24.) Macháč 1855, 54. (45.) Menšík (všichni ČR) 1042 Čtyřhra: 1. (1.) Pavič (Chorv.) a Arévalo (Salv.) oba 7620, 3. (3.) Patten (Brit.) 7155, 4. (4.) Heliövaara (Fin.) 7085, 5. (5.) Krawietz 6240, 6. (6.) Pütz (oba Něm.) 6150, 7. (8.) Vavassori 6105, 8. (7.) Bolelli (oba It.) 6060, 9. (10.) Granollers (Šp.) 6020, 10. (11.) Zeballos (Arg.) 6020, ...40. (39.) Pavlásek 2235, 76. (73.) Rikl 1095, 82. (81.) Nouza (všichni ČR) 1052, 84. (85.) Macháč 1035