Místo pařby na Ibize semifinále Wimbledonu. Bautista vyzývá legendy

Svatba ho sice čeká až v listopadu, jenže při pohledu na tenisový kalendář tohle byla jasná volba: po Wimbledonu je přece jen čas buď na odpočinek, nebo na zábavu. „Všechno je zařízené, šest kamarádů na Ibize. Ale mně je nějak líp tady,“ culí se Bautista. „Vidím to tak, že v pátek letí do Londýna!“

A bude to stát za to. Budoucí ženich se v All England Clubu postaví v semifinále Novaku Djokovičovi. Bude jediným „smrtelníkem“ mezi třemi hrdiny tenisových dějin. Tím, kdo se chce postarat o výsledkový šok.

„Čeká nás hezký zápas. Jdu na obhájce na titulu a na tenistu, který hraje na trávě mimořádně. Ale mně to zatím taky jde,“ nebojí se 31letý Španěl.



Jeho jméno v pavouku až nápadně září, takhle daleko v kariéře na žádném z nejprestižnějších turnajů ještě nedošel. Bautista je svým způsobem úkaz, což poznal nejlépe letos v lednu Tomáš Berdych, když se střetli ve finále v Dauhá - na tvrdém povrchu. Vzhledem k tomu, jak to Berdych na betonech vždycky uměl, měl být proti zástupci národa antukářů favoritem. Ale padl.

„Můj styl je specifický,“ přiznává Bautista. „Učil jsem se tenisu v klubu, kde bylo patnáct kurtů: žádný beton, žádná tráva, jen antuka. Jenže já jako malý hrával s hodně těžkou raketou, a tak jsem nemohl do úderů dávat tolik spinu. Místo toho jsem se naučil ploché rány.“

Právě ty ho od krajanů odlišují. Bautista až do 14 let kombinoval tenis s fotbalem, jeho vášeň je ale jiná. „Celý život jsem dřel, abych si splnil sen. Tedy mít vlastní stáj s vlastními koni,“ vyprávěl pro ATP hrdý majitel sedmi ušlechtilých zvířat. „Trávím s nimi hodně času, odpočívám u koní od tenisového stresu. Člověk u nich nachází klid a mír. Čistí to mysl.“

Jeho hlava i tělo jsou v tak dobrém stavu, že prožívá životní rok. Je docela symbolické, že se mezi superhvězdné trio vklínil další třicátník, Bautistova kariéra je stále na vzestupu. Platí za velkého dříče a herním umem se po krůčcích začíná přibližovat svému pátečnímu soupeři.

„Djokoviče vážně připomíná. Je proti němu strašně těžké bojovat,“ uznal po porážce ve čtvrtfinále Wimbledonu Guido Pella (Bautista vyhrál 7:5, 6:4, 3:6, 6:3). „Neuteče mu jediný míč. Ani po třech hodinách na kurtu neslevuje z tempa... Zároveň je jasné, že porazit kohokoli z velké trojky je strašně těžký úkol. Bude muset přidat na agresivitě a za každou cenu si hlídat svůj servis, protože Novak má patrně nejlepší return na světě,“ radí Pella na dálku svému přemožiteli.



Bautista souhlasí - a víru mu dodávají předchozí duely proti srbskému králi.

„Vícekrát je zvládl on, ale i já už si připsal pár vítězství,“ připomíná jejich bilanci 3-7. „Novak je výtečný ve hře od základní čáry, ale ta vyhovuje i mně. Dají se čekat hodně dlouhé výměny, což mi nevadí. Těším se!“



A kamarádi s ním. Pokud by museli řádění na Ibize odložit až na příští týden, znamenalo by to přece, že budou slavit s wimbledonským finalistou.