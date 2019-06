Karolína Plíšková zahájí Wimbledon na dvojce, hrát budou další čtyři Češi

dnes 14:21

Karolína Plíšková zahájí v pondělí Wimbledon na kurtu číslo dvě. Světová trojka přijela do Londýna s trofejí pro šampionku z Eastbourne a na trávě All England Clubu bude potvrzovat formu na úvod proti Číňance Ču Lin. Jejich zápas byl zařazen jako druhý v pořadí na kurt číslo 2, kde se začne hrát v poledne SELČ. V úvodním dnu by mělo zasáhnout do třetího grandslamu sezony celkem pět českých tenistů.

Na jedničce se představí Jiří Veselý, jenž po úspěšné kvalifikaci vyzve nasazenou šestku Němce Alexandera Zvereva. Finalistka antukového French Open Markéta Vondroušová se představí proti Madison Brengleové z USA na kurtu č. 15. V pondělí zahájí wimbledonský turnaj také Karolína Muchová a Marie Bouzková či obhájce trofeje Srb Novak Djokovič. Pondělní program Centrální dvorec (14:00 SELČ): Djokovič (1-Srb.) - Kohlschreiber (Něm.), Putincevová (Kaz.) - Ósakaová (2-Jap.), Edmund (Brit.) - Munar (Šp.).

Kurt č. 1 (14:00): Halepová (7-Rum.) - Sasnovičová (Běl.), Veselý (ČR) - A. Zverev (6-Něm.), V. Williamsová - Gauffová (obě USA).

Kurt č. 2 (12:00): 2. zápas Karolína Plíšková (3-ČR) - Ču Lin (Čína).

Kurt č. 7 (12:00): 2. zápas: Muchová (ČR) - Kruničová (Srb.).

Kurt č. 9 (12:00): 1. zápas: Bouzková (ČR) - Barthelová (Něm.).

Kurt č. 15 (12:00): 2. zápas: Vondroušová (16-ČR) - Brengleová (USA).

