ONLINE: Veselý hraje ve Wimbledonu o osmifinále, čekají Muchová i Plíšková

Jiří Veselý na londýnském turnaji prokazuje zlepšenou formu. Z kvalifikace se probojoval do hlavní fáze soutěže, ve které poté překvapivě porazil turnajovou šestku Němce Alexandera Zvereva 4:6, 6:3, 6:2 a 7:5 a následně uspěl i nad Uruguaycem Pablem Cuevasem (4:6, 7:6, 6:4 a 6:4).

Rodáka z Příbrami čeká ve třetím kole 32. hráč světa Paire. Vzájemná bilance hovoří pro 30letého Francouze, který zvládl oba duely, jež spolu tenisté sehráli. Naposledy se radoval letos, kdy na turnaji v indickém Pune porazil svého českého soupeře 6:4 a 6:2.

O překonání svého grandslamového maxima bude usilovat Karolína Muchová. Dvaadvacetiletá Češka se utká s o rok starší Estonkou Kontaveitovou.

Do třetího kola došla už vloni na US Open, kde ovšem musela absolvovat i kvalifikaci. „Loni v New Yorku jsem po kvaldě a dvou dalších zápasech byla úplně mrtvá. Tady jsem mnohem víc v pohodě,“ hlásí Muchová.

Muchová při svém debutu na nejslavnějším tenisovém turnaji porazila v úvodním kole Srbku Alexandru Kruničovou 7:5 a 6:2, ve druhém zvítězila nad Američankou Madison Brengleovou 6:3 a 6:4.

Obě tenistky se na okruhu WTA potkaly pouze jedinkrát, a to v letošním roce na Roland Garros. Z vítězství se radovala Češka (3:6, 6:2 a 6:2).

Svůj duel třetího kola odehraje i Karolína Plíšková. Světová trojka navázala na skvělé výsledky z vítězného turnaje v Eastbourne. V prvním kole porazila Číňanku Lin Ču 6:2 a 7:6, ve druhém Portoričanku Monicu Puigovou 6:0 a 6:4.

V pátek ji čeká Tchajwanka Šu-wej. „Je ošidná, nebezpečná. Oba naše předchozí zápasy byly zvláštní. Uvidíme, jestli se nějak projeví, že tentokrát vyměníme beton za trávu. Možná ještě častěji použije své čopy, které jsou na trávě účinnější,“ řekla česká tenistka na konto deblové parťačky Barbory Strýcové.

Se Šu-wej má vyrovnanou bilanci 1-1. Plíšková se radovala loni na turnaji v Miami (6:4, 1:6 a 7:6), její protivnice zase triumfovala letos v Dubaji (4:6, 6:1 a 5:7).

V pátek se na kurtech představí také například světová jednička Srb Novak Djokovič, kterého čeká Polák Hubert Hurkacz, nebo sedmá hráčka světa Rumunka Simona Halepová, jež bude hrát s Viktorií Azarenkovou z Běloruska.

Zbytek duelů třetího kola se odehraje v sobotu. Na kurtech se představí i dvojice českých tenistek. Barboru Strýcovou čeká Kiki Bertensová z Nizozemska, Petra Kvitová bude hrát proti Polce Magdě Linetteové.