Sedmá Češka ve druhém kole. Valentová si v Cincinnati poradila se Stoianaovou

Valentové, 64. hráčce světového žebříčku, vyšel proti Stoianaové začátek a vedení 3:0 bez větších problémů proměnila v zisk první sady.
Kompletní tenisové výsledky
Ve druhém setu česká tenistka vedla už 4:1 a 5:4, zápas však nedopodávala. Výhru si nicméně vzít nenechala, v tiebreaku dominovala 7:4.
Ve druhém kole Valentová doplnila nasazenou čtveřici Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková, Marie Bouzková a wimbledonskou šampionku Lindu Noskovou, v pátek úvodní duel zvládly také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková.
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