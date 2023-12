Wimbledonská vítězka Vondroušová vyhrála poprvé anketu Zlatý kanár

Vondroušová triumfovala na travnatých dvorcích v All England Clubu jako první Češka od Petry Kvitové v roce 2014 a první nenasazená hráčka v tzv. open éře. Probojovala se také do čtvrtfinále US Open a premiérově se zúčastnila Turnaje mistryň. Poté, co zahajovala rok na 91. místě světového žebříčku, uzavřela uplynulý ročník jako sedmá hráčka světa a nejvýše postavená Češka na okruhu.

„Děkuji moc rodině, která je se mnou odmalička. Podporují mě neuvěřitelným způsobem. Je to hrozně hezké to s nimi sdílet. I když mamka nepřiletěla na finále Wimbledonu, tak jsme to společně prožívaly. Musím poděkovat i svému týmu, bez nich by to nešlo. Jsou těžké chvíle, které člověk musí překonat, a myslím si, že nakonec to za to všechno stojí,“ řekla Vondroušová na pódiu při vyhlášení.

Ženy uspěly v hlavní kategorii podesáté za sebou. Vedle Siniakové a Barbory Krejčíkové vyhrál v tomto období třikrát fedcupový výběr, dvakrát triumfovala Petra Kvitová a jedno vítězství získaly Karolína Plíšková a Barbora Strýcová. Muži naposledy uspěli v roce 2013 díky daviscupovému týmu.

Svěřenkyně trenéra Jana Hernycha Vondroušová nasbírala v hodnocení Zlatého kanára 168 ze 175 hlasů a zvítězila s obrovským náskokem před Lehečkou a Karolínou Muchovou.

„Je to skvělé být ve společnosti wimbledonských vítězek. Kdyby mi to někdo řekl vloni, když jsem se vracela po zranění, tak bych tomu nevěřila. Mám na celé ty dva týdny pěkné vzpomínky. Pro všechny to bylo hrozně nečekané. Jak to skončilo, bylo neuvěřitelné,“ uvedla Vondroušová.

Finalistka Roland Garros a semifinalistka US Open Muchová získala cenu za největší postup v žebříčku WTA. Ze 151. místa si polepšila na osmou příčku. Ocenění za posun v žebříčku mužského okruhu ATP získal Jakub Menšík, který poskočil ze 408. na 156. místo.

Osmnáctiletý Menšík a o čtyři roky starší Lehečka také převzali coby členové daviscupového týmu s nehrajícím kapitánem Jaroslavem Navrátilem cenu pro nejlepší tým roku. Reprezentační výběr, v němž figurovali i Tomáš Macháč a Adam Pavlásek, se letos probojoval v novém systému prestižní soutěže poprvé do čtvrtfinále.

Nejlepší deblistkou roku byla vyhlášena Siniaková. Talentem roku se stal podruhé za sebou Maxim Mrva, mezi dívkami zvítězila Laura Samsonová. Nejlepším tenistou na vozíčku je Jiří Gregor. Cenu prezidenta ČTS získali dlouholetý ředitel pardubické juniorky Miroslav Máslo a trenér a úspěšný kapitán mládežnických reprezentací Josef Čihák.