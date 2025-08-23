Tenis US Open 2025: program, výsledky, české zápasy, kde sledovat

  5:58
Na přelomu srpna a září se pozornost tenisového světa tradičně soustředí do New Yorku, kde se koná US Open. Také letos se na posledním grandslamu sezony představí početná česká výprava, tentokrát čítá osm žen a čtyři muže. Program a výsledky Čechů, historické zajímavosti, harmonogram turnaje či informace o prize money najdete v přehledném článku.

Český tenista Jakub Menšík | foto: Peter CziborraReuters

Program a výsledky českých tenistů a tenistek

Hráčka/Hráč1. kolo2. kolo3. koloOsmifináleČFSFFinále
MenšíkJarry (Chil.)
LehečkaČorič (Chor.)
MacháčNardi (It.)
KopřivaSinner (It.)
MuchováV. Williamsová (USA)
Nosková
BouzkováJacquemotová
Vondroušová
KrejčíkováMboková (Kan.)
SiniakováBaptisteová
KvitováParryová
Valentová

Finanční odměny v dolarech:

Celkové umístěníDvouhraČtyřhraMix
Vítěz5.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $
Finalista2.500.000 $500.000 $400.000 $
Semifinále1.260.000 $250.000 $200.000 $
Čtvrtfinále660.000 $125.000 $100.000 $
4. kolo400.000 $---20.000 $
3. kolo237.000 $75.000 $---
2. kolo154.000 $45.000 $---
1. kolo110.000 $30.000 $---

Ve dvouhrách jsou odměny stejné v mužském i ženském turnaji, ve čtyřhrách připadá uvedená částka celému páru.

Harmonogram turnaje

DatumKolo
Neděle 24. 8.1. kolo dvouher
Pondělí 25. 8.1. kolo dvouher
Úterý 26. 8.1. kolo dvouher
Středa 27. 8.2. kolo dvouher
Čtvrtek 28. 8.2. kolo dvouher
Pátek 29. 8.3. kolo dvouher
Sobota 30. 8.3. kolo dvouher
Neděle 31. 8.Osmifinále dvouher
Pondělí 1. 9.Osmifinále dvouher
Úterý 2. 9.Čtvrtfinále dvouher
Středa 3. 9.Čtvrtfinále dvouher
Čtvrtek 4. 9.Semifinále žen
Pátek 5. 9.Semifinále mužů
Sobota 6. 9.Finále žen
Neděle 7. 9.Finále mužů

Češi ve finále US Open

Dvouhra mužů:

RokČeský/Československý hráč
1971Jan Kodeš (finalista)
1973Jan Kodeš (finalista)
1982Ivan Lendl (finalista)
1983Ivan Lendl (finalista)
1984Ivan Lendl (finalista)
1985Ivan Lendl (vítěz)
1986Ivan Lendl (vítěz)
1986Miloslav Mečíř (finalista)
1987Ivan Lendl (vítěz)
1988Ivan Lendl (finalista)
1989Ivan Lendl (finalista)

Dvouhra žen:

RokČeská/Československá hráčka
1980Hana Mandlíková (finalistka)
1982Hana Mandlíková (finalistka)
1985Hana Mandlíková (vítězka)
1986Helena Suková (finalistka)
1993Helena Suková (finalistka)
2016Karolína Plíšková (finalistka)

Vítězové US Open od roku 2004

RokMužský vítězŽenská vítězka
2004Roger FedererSvětlana Kuzněcovová
2005Roger FedererKim Clijstersová
2006Roger FedererMaria Šarapovová
2007Roger FedererJustine Heninová
2008Roger FedererSerena Williamsová
2009Juan Martín del PotroKim Clijstersová
2010Rafael NadalKim Clijstersová
2011Novak DjokovičSamantha Stosurová
2012Andy MurraySerena Williamsová
2013Rafael NadalSerena Williamsová
2014Marin ČiličSerena Williamsová
2015Novak DjokovičFlavia Pennettaová
2016Stan WawrinkaAngelique Kerberová
2017Rafael NadalSloane Stephensová
2018Novak DjokovićNaomi Ósakaová
2019Rafael NadalBianca Andreescuová
2020Dominic ThiemNaomi Ósakaová
2021Daniil MedveděvEmma Raducanuová
2022Carlos AlcarazIga Šwiateková
2023Novak DjokovičCoco Gauffová
2024Jannik SinnerAryna Sabalenková

Kde sledovat US Open živě v TV?

  • Zápasy má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
  • Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
    • Pecka TV
    • Telly
    • Magenta TV
    • Vodafone TV
    • Oneplay
  • Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.
Sinner vs. KopřivaTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 24. 8. 2025:Sinner vs. Kopřiva //www.idnes.cz/sport
24. 8. 17:00
  • 1.01
  • -
  • 24.30
Nardi vs. MacháčTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 24. 8. 2025:Nardi vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
24. 8. 17:00
  • 2.70
  • -
  • 1.45
Menšík vs. JarryTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 24. 8. 2025:Menšík vs. Jarry //www.idnes.cz/sport
24. 8. 17:00
  • 1.35
  • -
  • 3.12
Lehečka vs. ĆorićTenis - Dvouhra mužů - 1. kolo - 24. 8. 2025:Lehečka vs. Ćorić //www.idnes.cz/sport
24. 8. 17:00
  • 1.14
  • -
  • 5.56
Williamsová vs. MuchováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 24. 8. 2025:Williamsová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
24. 8. 17:00
  • 7.47
  • -
  • 1.08
Kvitová vs. ParryováTenis - Dvouhra žen - 1. kolo - 24. 8. 2025:Kvitová vs. Parryová //www.idnes.cz/sport
24. 8. 17:00
  • 2.46
  • -
  • 1.54
Program a výsledky
Výsledky

