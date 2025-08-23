Program a výsledky českých tenistů a tenistek
|Hráčka/Hráč
|1. kolo
|2. kolo
|3. kolo
|Osmifinále
|ČF
|SF
|Finále
|Menšík
|Jarry (Chil.)
|Lehečka
|Čorič (Chor.)
|Macháč
|Nardi (It.)
|Kopřiva
|Sinner (It.)
|Muchová
|V. Williamsová (USA)
|Nosková
|Bouzková
|Jacquemotová
|Vondroušová
|Krejčíková
|Mboková (Kan.)
|Siniaková
|Baptisteová
|Kvitová
|Parryová
|Valentová
Finanční odměny v dolarech:
|Celkové umístění
|Dvouhra
|Čtyřhra
|Mix
|Vítěz
|5.000.000 $
|1.000.000 $
|1.000.000 $
|Finalista
|2.500.000 $
|500.000 $
|400.000 $
|Semifinále
|1.260.000 $
|250.000 $
|200.000 $
|Čtvrtfinále
|660.000 $
|125.000 $
|100.000 $
|4. kolo
|400.000 $
|---
|20.000 $
|3. kolo
|237.000 $
|75.000 $
|---
|2. kolo
|154.000 $
|45.000 $
|---
|1. kolo
|110.000 $
|30.000 $
|---
Ve dvouhrách jsou odměny stejné v mužském i ženském turnaji, ve čtyřhrách připadá uvedená částka celému páru.
Harmonogram turnaje
|Datum
|Kolo
|Neděle 24. 8.
|1. kolo dvouher
|Pondělí 25. 8.
|1. kolo dvouher
|Úterý 26. 8.
|1. kolo dvouher
|Středa 27. 8.
|2. kolo dvouher
|Čtvrtek 28. 8.
|2. kolo dvouher
|Pátek 29. 8.
|3. kolo dvouher
|Sobota 30. 8.
|3. kolo dvouher
|Neděle 31. 8.
|Osmifinále dvouher
|Pondělí 1. 9.
|Osmifinále dvouher
|Úterý 2. 9.
|Čtvrtfinále dvouher
|Středa 3. 9.
|Čtvrtfinále dvouher
|Čtvrtek 4. 9.
|Semifinále žen
|Pátek 5. 9.
|Semifinále mužů
|Sobota 6. 9.
|Finále žen
|Neděle 7. 9.
|Finále mužů
Češi ve finále US Open
Dvouhra mužů:
|Rok
|Český/Československý hráč
|1971
|Jan Kodeš (finalista)
|1973
|Jan Kodeš (finalista)
|1982
|Ivan Lendl (finalista)
|1983
|Ivan Lendl (finalista)
|1984
|Ivan Lendl (finalista)
|1985
|Ivan Lendl (vítěz)
|1986
|Ivan Lendl (vítěz)
|1986
|Miloslav Mečíř (finalista)
|1987
|Ivan Lendl (vítěz)
|1988
|Ivan Lendl (finalista)
|1989
|Ivan Lendl (finalista)
Dvouhra žen:
|Rok
|Česká/Československá hráčka
|1980
|Hana Mandlíková (finalistka)
|1982
|Hana Mandlíková (finalistka)
|1985
|Hana Mandlíková (vítězka)
|1986
|Helena Suková (finalistka)
|1993
|Helena Suková (finalistka)
|2016
|Karolína Plíšková (finalistka)
Vítězové US Open od roku 2004
|Rok
|Mužský vítěz
|Ženská vítězka
|2004
|Roger Federer
|Světlana Kuzněcovová
|2005
|Roger Federer
|Kim Clijstersová
|2006
|Roger Federer
|Maria Šarapovová
|2007
|Roger Federer
|Justine Heninová
|2008
|Roger Federer
|Serena Williamsová
|2009
|Juan Martín del Potro
|Kim Clijstersová
|2010
|Rafael Nadal
|Kim Clijstersová
|2011
|Novak Djokovič
|Samantha Stosurová
|2012
|Andy Murray
|Serena Williamsová
|2013
|Rafael Nadal
|Serena Williamsová
|2014
|Marin Čilič
|Serena Williamsová
|2015
|Novak Djokovič
|Flavia Pennettaová
|2016
|Stan Wawrinka
|Angelique Kerberová
|2017
|Rafael Nadal
|Sloane Stephensová
|2018
|Novak Djoković
|Naomi Ósakaová
|2019
|Rafael Nadal
|Bianca Andreescuová
|2020
|Dominic Thiem
|Naomi Ósakaová
|2021
|Daniil Medveděv
|Emma Raducanuová
|2022
|Carlos Alcaraz
|Iga Šwiateková
|2023
|Novak Djokovič
|Coco Gauffová
|2024
|Jannik Sinner
|Aryna Sabalenková
Kde sledovat US Open živě v TV?
- Zápasy má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
- Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:
- Pecka TV
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Live streamy ze zápasů nabízejí i některé sázkové kanceláře, podmínkou pro sledování často bývá minimální požadovaný obrat na účtu.