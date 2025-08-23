Tenis US Open 2025: pavouky dvouher mužů a žen

Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 24. srpna do 7. září o tituly na grandslamovém US Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž na začátku figurovalo osm Češek a čtyři Češi, si můžete prohlédnout v přehledném článku.

Česká tenistka Karolína Muchová | foto: Reuters

Do dvouhry mužů se dostali čtyři Češi – Menšík, Lehečka, Macháč a Kopřiva. První tři se vešli mezi nasazené.

Největšími favority jsou obhájce titulu a světová jednička Ital Sinner a druhý hráč žebříčku Španěl Alcaraz.

US Open 2025 – pavouk dvouhry mužů

Sinner (1-It.)
KOPŘIVA (ČR)
Popyrin (Austr.)
Ruusuvuori (Fin.)
Royer (Fr.)
Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína)
Fucsovics (Maď.)
Shapovalov (27-Kan.)
Bublik (23-Kaz.)
Čilič (Chorv.)
Sonego (It.)
Schoolkate (Austr.)
Borges (Portug.)
Holt (USA)
Möller (Dán.)
Paul (14-USA)
Musetti (10-It.)
Mpetshi Perricard (Fr.)
Halys (Fr.)
Goffin (Belg.)
Brooksby (USA)
Vukic (Austr.)
hráč z kvalifikace
Cobolli (24-It.)
Diallo (31-Kan.)
Džumhur (Bosna)
Munar (Šp.)
hráč z kvalifikace
Bergs (Belg.)
Tseng Chun Hsin (Tchaj-wan)
hráč z kvalifikace
Draper (5-Brit.)
Zverev (3-Něm.)
Tabilo (Chile)
Bautista (Šp.)
Fearnley (Brit.)
Monfils (Fr.)
Safiullin (Rus.)
hráč z kvalifikace
Auger-Aliassime (25-Kan.)
Humbert (22-Fr.)
Walton (Austr.)
Kovacevic (USA)
hráč z kvalifikace
hráč z kvalifikace
Boyer (USA)
hráč z kvalifikace
Rubljov (15-Rus.)
Chačanov (9-Rus.)
Basavareddy (USA)
Dellien (Bol.)
Majchrzak (Pol.)
hráč z kvalifikace
Martínez (Šp.)
Arnaldi (It.)
Cerúndolo (19-Arg.)
Tsitsipas (26-Řec.)
Müller (Fr.)
Altmaier (Něm.)
Medjedovič (Srb.)
Gaston (Fr.)
hráč z kvalifikace
O’Connell (Austr.)
De Minaur (8-Austr.)
Djokovič (7-Srb.)
Tien (USA)
hráč z kvalifikace
hráč z kvalifikace
Norrie (Brit.)
Korda (USA)
Comesaňa (Arg.)
Michelsen (28-USA)
Tiafoe (17-USA)
Nišioka (Jap.)
hráč z kvalifikace
Blanch (USA)
hráč z kvalifikace
McDonald (USA)
Van de Zandschulp (Niz.)
Rune (11-Dán.)
MENŠÍK (16-ČR)
Jarry (Chile)
hráč z kvalifikace
Marozsán (Maď.)
Fonseca (Braz.)
Kecmanovič (Srb.)
Nardi (It.)
MACHÁČ (21-ČR)
Nakashima (30-USA)
hráč z kvalifikace
hráč z kvalifikace
Quinn (USA)
Báez (Arg.)
hráč z kvalifikace
Nava (USA)
Fritz (4-USA)
Shelton (6-USA)
hráč z kvalifikace
Carreňo (Šp.)
hráč z kvalifikace
Thompson (Austr.)
Moutet (Fr.)
Mannarino (Fr.)
Griekspoor (29-Niz.)
LEHEČKA (20-ČR)
Čorič (Chorv.)
Ugo Carabelli (Arg.)
T. Etcheverry (Arg.)
Djere (Srb.)
Collignon (Belg.)
Ofner (Rak.)
Ruud (12-Nor.)
Medveděv (13-Rus.)
Bonzi (Fr.)
Navone (Arg.)
Giron (USA)
Carballés (Šp.)
Rinderknech (Fr.)
Ševčenko (Kaz.)
Davidovich (18-Šp.)
Darderi (32-It.)
Hijikata (Austr.)
Dostanic (USA)
Spizzirri (USA)
Bellucci (It.)
Šang Ťün-čcheng (Čína)
Opelka (USA)
Alcaraz (2-Šp.)

Ve dvouhře žen z českých tenistek startovaly Muchová, Krejčíková, Nosková, Bouzková, Siniaková Vondroušová, Kvitová a Valentová, jež postoupila z kvalifikace.

Loni se z triumfu radovala Běloruska Sabalenková, mezi adeptky na titul patří i Polka Šwiateková či domácí Gauffová.

US Open 2025 – pavouk dvouhry žen

Sabalenková (1-Běl.)
Masárová (Švýc.)
Parrizasová (Šp.)
P. Kuděrmětovová (Rus.)
Jacquemotová (Fr.)
BOUZKOVÁ (ČR)
hráčka z kvalifikace
Fernandezová (31-Kan.)
Mertensová (19-Belg.)
Ahnová (USA)
Sunová (N. Zél.)
Osoriová (Kol.)
Bucsaová (Šp.)
hráčka z kvalifikace
Ealaová (Fil.)
Tausonová (14-Dán.)
Rybakinová (9-Kaz.)
Parejaová (USA)
Bronzettiová (It.)
hráčka z kvalifikace
Raducanuová (Brit.)
hráčka z kvalifikace
hráčka z kvalifikace
V. Kuděrmětovová (24-Rus.)
Kesslerová (32-USA)
Linetteová (Pol.)
hráčka z kvalifikace
VONDROUŠOVÁ (ČR)
Sasnovičová (Běl.)
Jovicová (USA)
hráčka z kvalifikace
Paoliniová (7-It.)
Pegulaová (4-USA)
Šarífová (Eg.)
Starodubcevová (Ukr.)
Blinkovová (Rus.)
Azarenková (Běl.)
hráčka z kvalifikace
Pavljučenkovová (Rus.)
Jastremská (30-Ukr.)
Samsonovová (17-Rus.)
Jüan Jüe (Čína)
Jeanjeanová (Fr.)
hráčka z kvalifikace
Liová (USA)
Šramková (SR)
hráčka z kvalifikace
Bencicová (16-Švýc.)
Navarrová (10-USA)
Wang Ja-fan (Čína)
Teichmannová (Švýc.)
McNallyová (USA)
Učidžimaová (Jap.)
Danilovičová (Srb.)
KREJČÍKOVÁ (ČR)
Mboková (22-Kan.)
Ostapenková (25-Lot.)
hráčka z kvalifikace
Townsendová (USA)
Ružičová (Chorv.)
Potapovová (Rus.)
Ču Lin (Čína)
Parksová (USA)
M. Andrejevová (5-Rus.)
Keysová (6-USA)
Zarazúaová (Mex.)
KVITOVÁ (ČR)
Parryová (Fr.)
hráčka z kvalifikace
Sönmezová (Tur.)
Boulterová (Brit.)
Kosťuková (27-Ukr.)
NOSKOVÁ (21-ČR)
hráčka z kvalifikace
hráčka z kvalifikace
Lysová (Něm.)
Cirsteaová (Rum.)
Sierraová (Arg.)
V. Williamsová (USA)
MUCHOVÁ (11-ČR)
Kasatkinová (15-Austr.)
Ruseová (Rum.)
Rachimovová (Rus.)
Garciaová (Fr.)
Baptisteová (USA)
SINIAKOVÁ (ČR)
Minnenová (Belg.)
Ósakaová (23-Jap.)
Frechová (28-Pol.)
Gibsonová (Austr.)
hráčka z kvalifikace
Stearnsová (USA)
Vekičová (Chorv.)
Bouzasová (Šp.)
Tomljanovicová (Austr.)
Gauffová (3-USA)
Anisimovová (8-USA)
Birrellová (Austr.)
hráčka z kvalifikace
Jointová (Austr.)
Collinsová (USA)
Cristianová (Rum.)
Kruegerová (USA)
Keninová (26-USA)
Haddadová Maiaová (18-Braz.)
Kartalová (Brit.)
Boissonová (Fr.)
Golubicová (Švýc.)
Sakkariová (Řec.)
Mariaová (Něm.)
Bondárová (Maď.)
Svitolinová (12-Ukr.)
Alexandrovová (13-Rus.)
Sevastovová (Lot.)
Dolehideová (USA)
Wang Sin-jü (Čína)
Zacharovová (Rus.)
Avanesjanová (Arm.)
Siegemundová (Něm.)
Šnajderová (20-Rus.)
Kalinská (29-Rus.)
Ngounoueová (USA)
Putincevová (Kaz.)
Cocciarettová (It.)
Lamensová (Niz.)
Glozmanová (USA)
Arangová (Kol.)
Šwiateková (2-Pol.)
Výsledky

