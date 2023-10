Český tým bude na tenisovém United Cupu spoléhat na Lehečku a Vondroušovou

Organizátoři turnaje smíšených družstev dnes na webu odtajnili 16 týmů a jejich předběžné nominace, zbývající dva týmy budou oznámeny v listopadu. Mezi účastníky nechybí hvězdy typu Novaka Djokviče ze Srbska, Polky Igy Šwiatekové či Řeka Stefanose Tsitsipase.

Hrát se bude od 29. prosince do 7. ledna v Perthu a Sydney. Týmy budou rozděleny do šesti skupiny po třech, vítězové a nejlepší dvě družstva z druhých míst postoupí do čtvrtfinále. Na rozdíl od premiérového ročníku nebude zápas tvořit pět duelů, ale jen tři: mužská a ženská dvouhra a smíšená čtyřhra.

Složení skupin se bude losovat v pondělí 23. října. V prvním ročníku Češi vypadli ve skupině po vítězství nad Německem a porážce se Spojenými státy. Tým USA turnaj vyhrál.