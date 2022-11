United Cup smíšených týmů budou hrát i čeští tenisté, nominaci vévodí Kvitová

Nové soutěže smíšených tenisových družstev United Cupu se v Austrálii na přelomu roku zúčastní i český tým. Pořadatelé ho při losování zařadili do skupiny C v Sydney spolu se Spojenými státy a Německem. V nominaci figurují i dvojnásobná wimbledonská vítězka Petra Kvitová a účastník Turnaje mistrů pro hráče do 21 let Jiří Lehečka.