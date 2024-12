Zajímaví soupeři i body do žebříčků. Začíná United Cup, Češi vyzvou Norsko a Polsko

Ze tří základních skupin, které se hrají v Sydney, postoupí do další fáze vítězové a nejlepší tým z druhé příčky. Stejný model čeká na týmy v dalších třech skupinách v Perthu. Turnaj vyvrcholí 5. ledna, titul obhajují Němci.

Českými hvězdami by měli být 22. hráčka světa Karolína Muchová a česká mužská jednička Tomáš Macháč. V týmu kapitána Daniela Vacka jsou také Marek Gengel, Patrik Rikl, Gabriela Knutsonová a Vendula Valdmannová. Češi se pokusí probojovat do vyřazovací fáze poprvé. V minulé sezoně neuspěli ve skupině s Čínou a Srbskem, o rok dříve skončili v základní části s USA a Německem.

O peníze i body Prize money činí dál 10 milionů amerických dolarů (zhruba 242 milionů korun). Hráči také budou bojovat o body do žebříčků ATP a WTA.

„Už se na to moc těším. Já tyhle akce úplně miluju. Ať už je to Davis Cup, nebo extraliga, mám tyto týmové soutěže hrozně rád,“ řekl novinářům Macháč.

V Sydney se odehraje ještě skupina D, kde jsou Itálie, Francie a Švýcarsko, a skupina F s Británií, domácí Austrálií a Argentinou. V Perthu tvoří skupinu A Kanada, USA a Chorvatsko, v „céčku“ se střetnou Řecko, Kazachstán a Španělsko a ve skupině E jsou Čína, Německo a Brazílie. V každém duelu se odehrají tři zápasy: mužská a ženská dvouhra a smíšená čtyřhra.

Češi zahájí turnaj z pozice nasazených osmiček proti Norsku. Semifinalistka US Open Muchová narazí na Malene Helgöovou, pětadvacátý hráč světa Macháč by měl poté bojovat se světovou šestkou Casperem Ruudem.

Na Nový rok se čeští reprezentanti střetnou s turnajovými dvojkami z Polska. Muchová by měla čelit pětinásobné grandslamové vítězce a světové dvojce Ize Šwiatekové, Macháč se pak utká s 16. hráčem světa Hubertem Hurkaczem.

Zatímco Muchová se na United Cup naladila úspěšnou exhibicí v Macau, Macháče před Vánoci zbrzdila nemoc, kvůli níž bral antibiotika. „Od United Cupu bohužel nic neočekávám, ale zase se na to těším. Nemáme co ztratit. Máme těžké soupeře. Čekají mě zřejmě zápasy s Casperem Ruudem a Hubertem Hurkaczem. To jsou těžcí hráči, i kdybych byl stoprocentně připravený,“ uvedl Macháč.

Vedle Šwiatekové a Ruuda jsou z elitních světových hráčů přihlášení také Američané Taylor Fritz a Coco Gauffová, Řekové Stefanos Tsitsipas a Maria Sakkariová, Kanaďané Félix Auger-Aliassime s Leylah Fernandezovou, Francouz Ugo Humbert, Italka Jasmine Paoliniová, Australan Alex de Minaur, Němec Alexander Zverev či Jelena Rybakinová z Kazachstánu.