Výběr kapitána Jiřího Nováka by měli táhnout devatenáctý hráč světa Jakub Menšík a dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře Barbora Krejčíková.
Česká nominace na United Cup 2026:
Program českých zápasů na United Cupu:
Česko vs. Norsko
|Zápas
|Datum
|Čas/výsledek
|Krejčíková – Helgová
|5. 1.
|00:30
|Menšík – Ruud
|5. 1.
|02:00
Austrálie vs. Česko
|Zápas
|Datum
|Čas/výsledek
|Jointová – Krejčíková
|6. 1.
|07:30
|De Minaur – Menšík
|6. 1.
|09:00
Systém United Cupu 2026
- Turnaj hostí australská města Perth a Sydney. V každém z nich se odehrají 3 skupiny složené ze tří týmů.
- Ve skupinách se hraje systémem každý s každým. Jednotlivé souboje zahrnují 3 duely – mužskou dvouhru, ženskou dvouhru a smíšenou čtyřhru.
- Do čtvrtfinále postupují vítězové a dva nejlepší týmy z druhých míst. Od semifinále už se hraje pouze v Sydney.
|
Skupiny na United Cupu 2026
Skupina A (Perth): USA, Španělsko, Argentina
Skupina B (Sydney): Kanada, Belgie, Čína
Skupina C (Perth): Itálie, Francie, Švýcarsko
Skupina D (Sydney): Austrálie, Česko, Norsko
Skupina E (Perth): Velká Británie, Řecko, Japonsko
Skupina F (Sydney): Německo, Polsko, Nizozemsko
Program dalších zápasů ve skupinách
📆 2. 1.
Španělsko vs. Argentina
|Zápas
|Čas/výsledek
|Munar – Baez
|03:00
|B. Maneiro – Sierraová
|04:30
Řecko vs. Japonsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Sakkari – Osakaová
|10:00
|Tsitsipas – Mochizuki
|11:30
📆 3. 1.
Austrálie vs. Norsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Joint – Helgová
|07:30
|De Minaur – Ruud
|09:00
USA vs. Argentina
|Zápas
|Čas/výsledek
|Fritz – Baez
|10:00
|Gauff – Sierraová
|11:30
Belgie vs. Čína
|Zápas
|Čas/výsledek
|Mertens – Zhu
|00:30
|Bergs – Zhang
|02:00
Francie vs. Švýcarsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Boissonová – Bencicová
|03:00
|Rinderknech – Wawrinka
|04:30
📆 4. 1.
Kanada vs. Čína
|Zápas
|Čas/výsledek
|Mboko – Zhu
|07:30
|Auger-Aliassime – Zhang
|09:00
Itálie vs. Švýcarsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Paoliniová – Bencicová
|10:00
|Cobolli – Wawrinka
|11:30
Německo vs. Nizozemsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Lysová – Lamensová
|00:30
|Zverev – Griekspoor
|02:00
V. Británie vs. Japonsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Draper – Mochizuki
|03:00
|Raducanuová – Osakaová
|04:30
📆 5. 1.
Německo vs. Polsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Lysová – Swiateková
|07:30
|Zverev – Hurkacz
|09:00
V. Británie vs. Řecko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Draper – Tsitsipas
|10:00
|Raducanuová – Sakkariová
|11:30
📆 6. 1.
Kanada vs. Belgie
|Zápas
|Čas/výsledek
|Auger-Aliassime – Bergs
|00:30
|Mboková – Mertensová
|02:00
Itálie vs. Francie
|Zápas
|Čas/výsledek
|Cobolli – Rinderknech
|03:00
|Paoliniová – Boissonová
|04:30
📆 7. 1.
Polsko vs. Nizozemsko
|Zápas
|Čas/výsledek
|Hurkacz – Griekspoor
|00:30
|Swiateková – Lamensová
|02:00
Kde sledovat United Cup 2026 živě:
United Cup 2026 můžete sledovat v televizi prostřednictvím Oneplay Sport a Premier Sport.
Jak si vedli čeští tenisté v minulých ročnících?
Češi se účastní soutěže i počtvrté. Vloni postoupili pod vedením Tomáše Macháče a Karolíny Muchové poprvé do semifinále, kde nestačili na pozdější šampiony z USA. Muchová prohrála s Coco Gauffovou, Macháč vzdal kvůli křečím dvouhru proti Tayloru Fritzovi a v závěrečné čtyřhře neuspěli ani Patrik Rikl a Gabriela Knutsonová. Předtím český výběr dvakrát skončil už po základní skupině.
Přehled finálových duelů United Cupu
|Rok
|Místo finále
|Vítěz
|Finalista
|Výsledek
|2025
|Sydney
|Spojené státy
|Polsko
|2–0
|2024
|Sydney
|Německo
|Polsko
|2–1
|2023
|Sydney
|Spojené státy
|Itálie
|4–0