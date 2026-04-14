Muchová zvládla vstup do antukové sezony, zadařilo se i náhradnici Šalkové

Zatímco první set byl jasnou záležitostí Muchové, ve druhé sadě musela finalistka Roland Garros z roku 2023 otáčet nepříznivé skóre 2:4. Poté získala čtyři gamy za sebou a ve druhém kole ji čeká Elise Mertensová z Belgie, nebo domácí Ella Seidelová.
Ve Stuttgartu se v úterý představí ještě Gabriela Knutson, která si teprve třetí start v hlavní soutěži na okruhu WTA zajistila v kvalifikaci. Soupeřkou osmadvacetileté Češky bude Jekatěrina Alexandrovová z Ruska.
Turnaj žen ve Stuttgartu
antuka, dotace 1 049 083 eur
Dvouhra - 1. kolo
Čtyřhra - 1. kolo
Šalková využila šanci
Šalková na francouzské antuce v Rouen neuspěla ve finále kvalifikace, ale do hlavní soutěže se nakonec dostala jako náhradnice. Na okruhu WTA se představila poprvé od října, kdy Blinkovové podlehla v semifinále v Ťiou-ťiang.
Dnes jí porážku oplatila, přestože v prvním setu prohrávala už 0:4. Čtyřmi vyhranými gamy za sebou však dokázala vyrovnat a sadu pro sebe získala brejkem na 7:5. Druhý set Šalková začala ztrátou servisu, pak ale získala šest gamů v řadě.
Ve druhém kole jednadvacetiletá Šalková narazí buď na Tatjanu Mariaovou z Německa, nebo devátou nasazenou Elsu Jacquemotovou z Francie.
Dvacetiletá Fruhvirtová v prvním setu nevyužila náskok 3:1, ve druhém naopak smazala ztrátu 2:5 a vyrovnala. Osmadvacetiletá Šymanovičová nakonec zápas rozhodla brejkem za stavu 6:5.
Turnaj žen v Rouen
antuka, dotace 246 388 eur
Dvouhra - 1. kolo