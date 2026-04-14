Muchová zvládla vstup do antukové sezony, zadařilo se i náhradnici Šalkové

  13:42aktualizováno  14:43
Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Dominika Šalková na úvod turnaje v Rouen přehrála 7:5 a 6:1 Rusku Annu Blinkovovou. V prvním klání tam naopak skončila Linda Fruhvirtová, která podlehla 3:6 a 5:7 Iryně Šymanovičové z Běloruska.
Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu. | foto: Reuters

Zatímco první set byl jasnou záležitostí Muchové, ve druhé sadě musela finalistka Roland Garros z roku 2023 otáčet nepříznivé skóre 2:4. Poté získala čtyři gamy za sebou a ve druhém kole ji čeká Elise Mertensová z Belgie, nebo domácí Ella Seidelová.

Ve Stuttgartu se v úterý představí ještě Gabriela Knutson, která si teprve třetí start v hlavní soutěži na okruhu WTA zajistila v kvalifikaci. Soupeřkou osmadvacetileté Češky bude Jekatěrina Alexandrovová z Ruska.

Turnaj žen ve Stuttgartu

antuka, dotace 1 049 083 eur

Dvouhra - 1. kolo
Muchová (7-ČR) - Sasnovičová (Běl.) 6:2, 6:4

Čtyřhra - 1. kolo
Smithová, Parksová (USA) - Nosková, Mihalíková (ČR/SR) 6:4, 6:3

Šalková využila šanci

Šalková na francouzské antuce v Rouen neuspěla ve finále kvalifikace, ale do hlavní soutěže se nakonec dostala jako náhradnice. Na okruhu WTA se představila poprvé od října, kdy Blinkovové podlehla v semifinále v Ťiou-ťiang.

Kompletní tenisové výsledky

Dnes jí porážku oplatila, přestože v prvním setu prohrávala už 0:4. Čtyřmi vyhranými gamy za sebou však dokázala vyrovnat a sadu pro sebe získala brejkem na 7:5. Druhý set Šalková začala ztrátou servisu, pak ale získala šest gamů v řadě.

Ve druhém kole jednadvacetiletá Šalková narazí buď na Tatjanu Mariaovou z Německa, nebo devátou nasazenou Elsu Jacquemotovou z Francie.

Dvacetiletá Fruhvirtová v prvním setu nevyužila náskok 3:1, ve druhém naopak smazala ztrátu 2:5 a vyrovnala. Osmadvacetiletá Šymanovičová nakonec zápas rozhodla brejkem za stavu 6:5.

Turnaj žen v Rouen

antuka, dotace 246 388 eur

Dvouhra - 1. kolo
Šalková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 7:5, 6:1
Šymanovičová (Běl.) - L. Fruhvirtová (ČR) 6:3, 7:5

Výsledky

Nejčtenější

Gudas má po kariéře v NHL, řekl Tlustý. Otevírá se tak cesta do Sparty?

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Český obránce a lídr hokejové reprezentace Radko Gudas má podle bývalého útočníka Jiřího Tlustého po kariéře v NHL. Řekl to ve čtvrtek v podcastu Mistři světa. Podle něj se manažeři klubů NHL shodli,...

Mladý Korda si bere Nedvědovou. Svatbu si vzala na starost, bude to skvělé, řekl

Sebastian Korda a Ivana Nedvědová

Tenista Sebastian Korda požádal loni na podzim o ruku svou dlouholetou partnerku Ivanu Nedvědovou. Přípravy na svatbu jsou podle všeho v plném proudu a Korda nyní prohlásil, že jeho snoubenka si...

Hořké KO. Procházka druhý titul v UFC nezískal. Přitom soupeř byl zraněný

Jiří Procházka (vpravo) inkasuje od Carlose Ulberga.

Skvělý začátek, ale poté drobná nepozornost, která se neodpouští. Ne v titulovém zápase UFC, nejlepší MMA organizaci světa. Jiří Procházka v Miami v boji o pás šampiona polotěžké váhy prohrál s...

Češky míří na finálový turnaj BJK Cupu! Rozhodla Bouzková, hrdinkou Nosková

České tenistky slaví postup na finálový turnaj BJK Cupu.

Barbora Strýcová má za sebou pořádně divokou premiéru v roli kapitánky českých tenistek. A vítěznou! Její svěřenkyně v Bielu v kvalifikaci Billie Jean King Cupu po obrovské bitvě zdolaly domácí...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v semifinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá trojice týmů, semifinále odstartovalo v pátek 3. dubna. Podívejte se na podrobný přehled...

Muchová zvládla vstup do antukové sezony, zadařilo se i náhradnici Šalkové

Karolína Muchová v prvním kole turnaje ve Stuttgartu.

Česká tenistka Karolína Muchová na úvod antukové sezony porazila v prvním kole turnaje ve Stuttgartu 6:2 a 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska. Dominika Šalková na úvod turnaje v Rouen přehrála...

14. dubna 2026  13:42,  aktualizováno  14:43

Jsem rád, že se zlepšuje, chválil Alcaraz Sinnera. Znovu ho může předstihnout

Carlos Alcaraz s trofejí pro poraženého finalistu turnaje v Monte Carlu.

Těsně po dohrání si padnou do náručí, usmívají se a přejí si úspěch. Při závěrečném proslovu, na tiskové konferenci i v jiných rozhovorech. A je jedno, kdo zrovna odchází jako vítěz. Carlos Alcaraz a...

14. dubna 2026  14:33

Kometu opouští slovenský obránce Ďaloga. Čas na nový impulz, říká po 5 letech v Brně

Obránce Komety Marek Ďaloga během šestého semifinále proti Spartě.

Slovenský hokejový obránce Marek Ďaloga po pěti letech odchází z Komety Brno, s kterou loni získal extraligový titul. Sedmatřicetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu to řekl...

14. dubna 2026  14:28

Slavia má novou kolekci pro děti i mazlíčky. Navrhla ji dcera kapitána Bořila

Jan Bořil s dcerou Nelou

Fotbalová Slavia představila novou kolekci pro děti a domácí mazlíčky, za kterou stojí Nela Bořilová, dcera kapitána Jana Bořila. Malá slečna, která se dlouhodobě potýká s autoimunitním onemocněním...

14. dubna 2026  14:08

Naplno i v tréninku! radí poslední Češka v WNBA. Hamzová na cestu za moře vyspěla

Eliška Hamzová na tréninku českých basketbalistek

Když se Romana Hamzová v roce 2000 dostala z brněnských Žabin do americké WNBA, psal se výjimečný basketbalový příběh. Byla teprve druhou Češkou, která si zahrála tuhle elitní soutěž. O více než...

14. dubna 2026

Ať nám majitelka Dynamo prodá, jinak klub přijde o stadion, vyzvaly Budějovice

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu. Město chce subjekt dočasně získat, aby ho stabilizovalo. Ve středu...

14. dubna 2026  13:45

Yamal žádal kouče Atlética. Když se ti to nelíbí, běž hrát tenis, reagoval Simeone

Barcelonský útočník Lamine Yamal po prohře s Atlétikem Madrid v úvodním...

Na posledním tréninku fotbalistů Barcelony před čtvrtfinálovou odvetou Ligy mistrů na Atlétiku Madrid trenér Hansi Flick uprostřed hřiště horlivě diskutoval s jedním z funkcionářů UEFA. „Podívejte...

14. dubna 2026  13:31

Toalety na stadionu v Opavě zdemolovali fanoušci Zbrojovky, škoda čtvrt milionu

Poničené záchody v areálu fotbalového stadionu v Opavě od některých fanoušků...

Policie v Opavě prověřuje sobotní zdemolování záchodů v areálu tamního fotbalového stadionu. Speciální kontejner poničili někteří fanoušci Zbrojovky Brno, předběžná škoda se pohybuje okolo čtvrt...

14. dubna 2026  13:27

Kdo je v F1 nejblíž Měsíci? Lindblad dojel na oběžnou dráhu, Alonso je ve třetině

Piloti F1 pro sezonu 2026

Ve formuli 1 se kariéra nejčastěji měří body a vítězstvími. Mnohé o jezdcích ale napoví i počet kilometrů odjetých v závodech. Formule 1 nyní ukázala, kolik mají současní piloti ve velkých cenách...

14. dubna 2026

Neobvyklá svačinka. Frustrovaný tenista během tréninku okusoval listí z plotu

Britský tenista Jack Draper

Na turnaj v Barceloně nebude tenista Jack Draper vzpomínat zrovna rád. Jeho účinkování skončilo hned při prvním zápase kvůli zranění. Přesto britský hráč stihl fanoušky pobavit. Internet totiž...

14. dubna 2026  12:37

Překvapilo ho, když se viděl v korupční kauze. Chci své jméno očistit, řekl Rataj

Žižkovský brankář Jan Sirotník vykopává míč po šanci opavského Tomáš Rataje.

V neděli gólem zařídil svému týmu remízu v lotyšské lize, teď hodlá český fotbalista Tomáš Rataj z Jelgavy spolupracovat s etickou komisí, která ho podezřívá z nekalých praktik v minulosti. „Byl jsem...

14. dubna 2026  12:20

Těsně mu unikla stovka. A tučná odměna. Zavinil to dřevák Džegr, žertuje Nedvěd

Premium
Petr Nedvěd zažil v dresu Pittsburgh Penguins nejproduktivnější období své...

Tak strašně málo chybělo k výjimečnému počinu! Třeba jedna náhodná asistence... Hokejista Petr Nedvěd se při vzpomínce na 14. duben 1996 chvílemi směje, ale zároveň připouští: „Škoda. Mrzí mě to.“...

14. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.