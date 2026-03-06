Nosková si v Indian Wells zahraje třetí kolo, poradila si s Bouzasovou

Noskové se vloni v Indian Wells nedařilo a úvodní zápas prohrála, tentokrát se jí duel proti světové padesátce vydařil. Vypracovala si osm brejkbolů, polovinu proměnila. Španělce tak oplatila porážku z loňského Poháru Billie Jean Kingové.
Kompletní tenisové výsledky
Ve třetím kole, které je pro ni v Indian Wells maximum, může narazit Nosková na svou deblovou spoluhráčku Dianu Šnajderovou, pokud Ruska vyřadí Rumunku Soranu Cirsteaovou. Ve druhém kole se představí z Češek ještě Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.
Turnaj mužů a žen v Indian Wells
tvrdý povrch, dotace 18 831 450 dolarů
Ženy: