Valentová šokovala favoritku, osmnáctiletá Češka v Ósace vyřadila nasazenou trojku

Valentová, jež loni získala oba tituly na juniorském Roland Garros ve dvouhře i čtyřhře, navazuje v Ósace na úspěšnou kvalifikaci.
Proti Mertensové sice začala ztrátou servisu, ale další už nepřidala. V osmém gamu se jí povedl brejk a vzápětí další. Úvodní sadu zakončila při prvním setbolu poté, co Belgičanka udělala dvojchybu. Ve druhém dějství už svěřenkyně trenéra Libora Salaby dominovala.
Ve čtvrtek se v Ósace ještě představí ve druhém kole Marie Bouzková, jež narazí na Švýcarku Viktoriji Golubicovou. S ní má zatím bilanci 2:2.
Turnaj žen v Ósace
tvrdý povrch, dotace 275 094 dolarů
Dvouhra - 2. kolo: