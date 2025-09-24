Krejčíková v Pekingu smetla Blinkovou, Ruska ji čeká i ve druhém kole

  13:12
Česká tenistka Barbora Krejčíková v prvním kole turnaje v Pekingu porazila dvakrát 6:2 Annu Blinkovovou. Také ve druhém kole bude mít ruskou soupeřku, vyzve Jekatěrinu Alexandrovovou.

Barbora Krejčíková returnuje ve čtvrtfinále turnaje v Soulu. | foto: AP

Krejčíková v prvním setu nedala Blinkovové šanci. Ve druhé sadě dvojnásobná grandslamová šampionka nabrala ztrátu 0:2, ale šesti hrami za sebou poté skóre otočila a porazila sedmadvacetiletou Rusku i ve čtvrtém vzájemném utkání.

Ve druhém kole devětadvacetiletá Krejčíková nastoupí proti Alexandrovové. S jedenáctou hráčkou světového žebříčku má bilanci dvou výher a tří porážek, naposledy však proti ní nastoupila před čtyřmi lety.

Kompletní tenisové výsledky

Soupeřku pro druhé kolo po dnešku zná také Karolína Muchová, kterou vyzve Rumunka Sorana Cirsteaová. Loňská finalistka turnaje ve Pekingu měla v prvním kole volný los stejně jako 26. nasazená Linda Nosková.

V prvním kole se naopak ještě dnes představí Marie Bouzková, kterou čeká Tatjana Mariaová z Německa. Ve čtvrtek do turnaje vstoupí Kateřina Siniaková zápasem s Anastasiou Potapovovou z Ruska.

Tenisový turnaj v Pekingu

(tvrdý povrch)

Ženy (dotace 8 963 700 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:
Krejčíková (ČR) - Blinkovová (Rus.) 6:2, 6:2

Výsledky

