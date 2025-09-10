Siniaková v Guadalajaře rychle končí, vypadla s bývalou deblovou partnerkou

Siniaková nedotáhla proti Hunterové nadějně rozehraný úvodní set, v němž vedla už 5:2, nakonec ho po více než hodinovém boji prohrála v tiebreaku 5:7. Přetahovanou ve druhé sadě zvládla lépe a vynutila si třetí set, v něm už ale měla navrch někdejší světová deblová jednička Hunterová.
Kompletní tenisové výsledky
S Australankou spojila Siniaková síly pro čtyřhru na začátku minulé sezony. Na Australian Open došly do semifinále, společně pak získaly titul v Dubaji a zahrály si finále v Indian Wells. Jejich spolupráci předčasně ukončilo vážné zranění Hunterové, která si v dubnu přetrhla Achillovu šlachu a sezona pro ni skončila.
Turnaj žen v Guadalajaře
tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: