Siniaková v Guadalajaře rychle končí, vypadla s bývalou deblovou partnerkou

Autor: ,
  7:51
Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Guadalajaře v prvním kole, v němž nestačila na Australanku Storm Hunterovou. Bývalé deblové partnerce, s níž začala hrát v roce 2024 po ukončení spolupráce s Barborou Krejčíkovou, v Mexiku podlehla 6:7, 6:4, 3:6.

Kateřina Siniaková v prvním kole dvouhry na US Open. | foto: Profimedia.cz

Siniaková nedotáhla proti Hunterové nadějně rozehraný úvodní set, v němž vedla už 5:2, nakonec ho po více než hodinovém boji prohrála v tiebreaku 5:7. Přetahovanou ve druhé sadě zvládla lépe a vynutila si třetí set, v něm už ale měla navrch někdejší světová deblová jednička Hunterová.

Kompletní tenisové výsledky

S Australankou spojila Siniaková síly pro čtyřhru na začátku minulé sezony. Na Australian Open došly do semifinále, společně pak získaly titul v Dubaji a zahrály si finále v Indian Wells. Jejich spolupráci předčasně ukončilo vážné zranění Hunterové, která si v dubnu přetrhla Achillovu šlachu a sezona pro ni skončila.

Turnaj žen v Guadalajaře

tvrdý povrch, dotace 1 064 510 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Hunterová (Austr.) - Siniaková (ČR) 7:6 (7:5)

Čtyřhra - 1. kolo:
Viďmanová, Smithová (ČR/USA) - Šibaharaová, Jovicová (Jap./USA) 7:5, 4:6, 11:9

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Šalková vs. JamrichováTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Šalková vs. Jamrichová //www.idnes.cz/sport
10. 9. 11:30
  • 1.38
  • -
  • 2.74
Kopřiva vs. Dedura-PalomeroTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Kopřiva vs. Dedura-Palomero //www.idnes.cz/sport
10. 9. 14:30
  • 1.31
  • -
  • 3.07
Koevermansová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 10. 9. 2025:Koevermansová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
10. 9. 15:00
  • 4.90
  • -
  • 1.13
Viďmanová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - osmifinále: - 10. 9. 2025:Viďmanová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
10. 9. 22:00
  • 1.48
  • -
  • 2.71
Fonio vs. KolářTenis - Osmifinále - 11. 9. 2025:Fonio vs. Kolář //www.idnes.cz/sport
11. 9. 10:00
  • 2.34
  • -
  • 1.53
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Alcaraz ovládl finále US Open. Trofej dostal od Lendla, místo Sinnera bude jedničkou

Další parádní bitva dvou jednoznačně nejlepších tenistů současnosti, Carlos Alcaraz v boji o titul z US Open zdolal Jannika Sinnera 6:2, 3:6, 6:1 a 6:4. Velkého rivala porazil stejně jako ve finále...

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Od našeho zpravodaje v Černé Hoře Vynikající nástup se spoustou šancí. A dál? Čeští fotbalisté se v Podgorici strachovali o vítězství nad domácí Černou Horou až do posledních sekund. První gól dal už po třech minutách náramnou...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Když Vuelta krvácí. Závod i jezdci jsou rukojmími aktivistů. Co se stane příště?

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Egan Bernal po bizarním finále vyhrál poprvé od roku 2021 etapu na Grand Tour, ale nemohlo jej to těšit. Propalestinští demonstranti si opět vzali závod, jezdce, fanoušky i organizátory za rukojmí a...

10. září 2025  8:38

Siniaková v Guadalajaře rychle končí, vypadla s bývalou deblovou partnerkou

Tenistka Kateřina Siniaková vypadla na turnaji v Guadalajaře v prvním kole, v němž nestačila na Australanku Storm Hunterovou. Bývalé deblové partnerce, s níž začala hrát v roce 2024 po ukončení...

10. září 2025  7:51

Palandy i luxus. Se špunty a vlastní matrací. Jak bydlí cyklisté na Grand Tour

Premium

Od našeho zpravodaje ve Španělsku Copak je poslali na konec světa? Po klikaté silnici plné děr, přes kterou přecházely krávy, mě navigace o volném dni Vuelty vedla do hotelu ve vnitrozemí Galicie, který přidělili cyklistickému týmu...

10. září 2025

Norští fotbalisté deklasovali Moldavsko, z jedenácti gólů dal Haaland pět

Norští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství světa deklasovali Moldavsko 11:1 a ve skupině I jsou suverénní. Na kanonádě se podílel pěti brankami a asistencí Erling Haaland, který se s devíti góly...

9. září 2025  23:19

Sengün táhl za postupem Turky, Janis vedl Řeky. Rivalové se střetnou v semifinále

Turci si po 24 letech zahrají semifinále EuroBasketu. V Rize tým kolem hvězdného pivota Alperena Sengüna porazil Polsko 91:77 a zůstal ve hře o druhou medaili z kontinentálního šampionátu v historii...

9. září 2025  18:14,  aktualizováno  22:25

EuroBasket 2025: program, výsledky, jak hráli čeští basketbalisté

Fanouškům basketbalu začíná pestrá podívaná. Od 27. srpna do 14. září se koná EuroBasket 2025. Hraje se ve Finsku, Lotyšsku, Polsku a na Kypru a o úspěch se snažila i česká reprezentace, ale marně....

26. srpna 2025  20:52,  aktualizováno  9.9 22:11

Výsledek předčil výkon. Tři body nás uklidní, tuší sparťan Špaček

Rozjížděli se pomalu. Dominantní sekvence střídali s těmi úspornými. To hlavní mají - tři body. Hokejisté Sparty zahájili sezonu vítězstvím 3:2 na ledě Českých Budějovic. „Musíme do příště odstranit...

9. září 2025  22:05

Jeden z nejhorších výkonů pod Haškem, shodli se čtenáři. Nejlépe dopadli gólmani

Ačkoliv jim o nic nešlo, čeští fotbalisté v přípravném utkání proti Saúdské Arábii (1:1) nepředvedli dobrý výkon, za což si od čtenářů iDNES.cz v tradiční anketě vysloužili průměrnou známku 3,59. Je...

9. září 2025  20:35

Davis Cup mezi Kanadou a Izraelem bude bez diváků. Kvůli bezpečnosti

Víkendový zápas Davis Cupu mezi tenisty Kanady a Izraele se v Halifaxu odehraje bez diváků. Z bezpečnostních důvodů kvůli válce v Gaze o tom rozhodla pořádající organizace Tennis Canada.

9. září 2025  20:30

Sparta ustála drama v závěru. Extraligu zahájila těsnou výhrou v Budějovicích

Jeden z velkých favoritů na titul zahájil extraligu úspěšně. Hokejisté Sparty vyhráli na ledě Českých Budějovic 3:2. Bilancí 1+1 se v dresu vítězů blýskli Špaček a Pysyk.

9. září 2025  19:54

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vuelta 2025: trasa, výsledky, Češi na startu. Kde sledovat v TV?

Třetí Grand Tour sezony, španělská Vuelta, startuje 23. srpna v italském Turíně a šampiona korunuje 14. září v Madridu. Mezi 184 cyklisty chybí obhájce červeného dresu Primož Roglič, hlavními...

9. září 2025  17:53

Místo velkolepého boje zmar a vztek. Vuelta kvůli protestům opět posouvala cíl

Znovu byla etapa španělské Vuelty poznamenaná propalestinskými demonstranty. Na čele 16. dějství zbyla už jen dvojice, která se chystala na závěrečný výšlap, když přišla informace, že kvůli...

9. září 2025  13:02,  aktualizováno  17:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.