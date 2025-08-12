Sinner odvracel setbol, Sabalenková si oddechla. Rinderknech v parnu zkolaboval

  8:55
Světová jednička Ital Jannik Sinner čelil v utkání 3. kola na tenisovém turnaji v Cincinnati s Kanaďanem Gabrielem Diallem setbolu, 35. hráče žebříčku ATP nakonec porazil 6:2, 7:6. Jeho osmifinálovým soupeřem bude sedmatřicetiletý Francouz Adrian Mannarino, který ve druhém kole vyřadil Tomáše Macháče.
Jannik Sinner returnuje na Cincinnati Open. | foto: Reuters

„Dneska to bylo hodně těžké. Výborně podával, hlavně ve druhém setu. Když v takovýchhle situacích nebudete hrát dobře, můžete prohrát,“ řekl Sinner, jenž v předchozím utkání s Kolumbijcem Danielem Galánem ztratil jen dva gamy. Zápas s Diallem začal kvůli výpadku elektrického proudu o 75 minut později, ve druhém setu ho zase narušil požární alarm.

Ženská jednička Aryna Sabalenková z Běloruska se přetahovala přes tři hodiny s Britkou Emmou Raducanuovou, kterou udolala 7:6, 4:6, 7:6. Obhájkyně titulu vyhrála i třetí vzájemný zápas. „Jsem ráda, že jsem to zvládla. Doufám, že zítra budu mít volno,“ uvedla trojnásobná grandslamová vítězka po výhře nad šampionkou US Open z roku 2021. Na míče s Raducanuovou prohrála 123:125. V osmifinále Sabalenkovou čeká Španělka Jessica Bouzasová.

Félix Auger-Aliassime postoupil po skreči Francouze Arthura Rinderknecha, který ve vedru během utkání na kurtu zkolaboval.

Rinderknech prohrál první set 7:4 v tiebreaku a i v druhé sadě s Kanaďanem držel krok. Za stavu 2:2 na gamy, když se chystal na příjem, se sesunul k lajně. Rychle se k němu seběhli soupeř i rozhodčí. Díky ledovému osvěžení na lavičce se nakonec ještě vrátil do utkání, po dvou dalších gamech ale přeci jenom skrečoval.

