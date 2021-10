Berrettini se jako šestý tenista kvalifikoval na Turnaj mistrů

tvrdý povrch, dotace 235.238 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:

Tausonová (5-Dán.) - Vögeleová (Švýc.) 6:2, 6:2

Riskeová (6-USA) - Rainaová (Indie) 6:1, 6:1

Jastremská (10-Ukr.) - Ďjačenková (Rus.) 6:3, 6:1

Stefaniniová (It.) - Minellaová (Luc.) 6:3, 3:6, 7:5

Kozlovová (Ukr.) - Bronzettiová (It.) 6:1, 6:3

Bolsovová (Šp.) - Sie Šu-wej (Tchaj-wan) 6:1, 6:7 (2:7), 6:4

Frechová - U. Radwaňská (obě Pol.) 6:2, 6:4

Gattová-Monticoneová - Caregarová (obě It.) 6:4, 7:6 (7:3)