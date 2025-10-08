Siniaková ve Wu-chanu hladce postoupila do osmifinále, zabojují Muchová a Nosková

Siniaková sice v prvním setu dvakrát ztratila servis, sama ale podání soupeřce sebrala čtyřikrát. Druhou sadu už měla světová jednička ve čtyřhře zcela pod kontrolou a počtvrté v sezoně postoupila do čtvrtfinále.
Kompletní tenisové výsledky
Ve Wu-chanu se ve druhém kole ve středu představí ještě Linda Nosková a Karolína Muchová. Finalistka předchozího turnaje v Pekingu Nosková nastoupí proti vítězce čtyř grandslamů Japonce Naomi Ósakaové. Muchovou čeká Magdalena Frechová z Polska.
Turnaj žen ve Wu-chanu
tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů
Dvouhra - 2. kolo:
Čtyřhra - 2. kolo: