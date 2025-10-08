Siniaková ve Wu-chanu hladce postoupila do osmifinále, zabojují Muchová a Nosková

Tenistka Kateřina Siniaková ve druhém kole turnaje ve Wu-chanu porazila 6:3 a 6:1 Mayu Jointovou z Austrálie. O postup do čtvrtfinále si zahraje s Ivou Jovicovou z USA.

Kateřina Siniaková během semifinále turnaje v Soulu. | foto: Reuters

Siniaková sice v prvním setu dvakrát ztratila servis, sama ale podání soupeřce sebrala čtyřikrát. Druhou sadu už měla světová jednička ve čtyřhře zcela pod kontrolou a počtvrté v sezoně postoupila do čtvrtfinále.

Ve Wu-chanu se ve druhém kole ve středu představí ještě Linda Nosková a Karolína Muchová. Finalistka předchozího turnaje v Pekingu Nosková nastoupí proti vítězce čtyř grandslamů Japonce Naomi Ósakaové. Muchovou čeká Magdalena Frechová z Polska.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 3 654 963 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Siniaková (ČR) - Jointová (Austr.) 6:3, 6:1

Čtyřhra - 2. kolo:
Siniaková, Hunterová (ČR/Austr.) - Mertensová, V. Kuděrmětovová (2-Belg./Rus.) bez boje

Další evropská loupež. Sparťané si i v krizi zajistili postup a tuší: Tohle může pomoct!

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jak hokejisté Sparty kráčeli do kabiny, éterem se nesly radostné skřeky a hulákání. „Neskutečný, jak my v té Evropě loupíme!“ ozvalo se z davu. Po švédských soupeřích z Luleå a göteborské...

8. října 2025  7:24

Nerozhodná, usměvavá a ve formě! S USK chce francouzská hvězdička jen vítězit

Mezi novými posilami euroligových šampionek z USK Praha zatím rozehrávačka Pauline Astierová vyniká. Nepřekvapí, že zářila při debutu v české soutěži. Ale výkon v evropském Superpoháru proti...

8. října 2025

Zatracenej mrňavej Francouz. Jak lekce od Laudy pomohla Prostovi zničit svět

Je prvním a dosud jediným francouzským mistrem světa. Kralovat formuli 1 zvládl charismatický Alain Prost hned čtyřikrát, přitom se zdálo, že je prokletý. Jen on prohrál titulovou bitvu o titěrný půl...

8. října 2025

Vlk samotář a jeho svět. Krejčí o nastavení mysli a prvních týdnech v Anglii

Premium

Několikrát si pomůže anglickým slůvkem challenge. Není divu, protože výzev prožívá český obránce Ladislav Krejčí po nedávném přestupu do Wolverhamptonu nepočítaně. Nejen těch fotbalových. „Největší...

8. října 2025

Vlažný úvod, pak drtivý nástup. Nymburk na úvod Ligy mistrů potvrdil roli favorita

V Praze na Královce zahájili basketbalisté Nymburku letošní ročník Ligy mistrů. Debutanta soutěže, ázerbájdžánský tým Sabah Baku, přehrál český šampion jednoznačně 93:65. Nymburk v minulém ročníku...

7. října 2025  18:09,  aktualizováno  22:44

Sparta vyloupila led vítězů Ligy mistrů, Hradec dostal pětku od finského favorita

Hokejisté Sparty a Hradce Králové nastoupili k pátému zápasu v letošním ročníku Ligy mistrů. Mountfield doma podlehl finskému mistrovi KalPa Kuopio 1:5 a odsunul se na 18. místo tabulky. Naplno, byť...

7. října 2025  17:50,  aktualizováno  22:36

Další severská lekce pro Hradec. Finové nás vyučili v produktivitě, uznal Koukal

Nic příjemného pro fanoušky Hradce. Pokud hokejisté Mountfieldu v posledním kole základní části na ledě švýcarského Lausanne na poslední chvíli neproklouznou do vyřazovací části, projdou účastí v...

7. října 2025  21:58

Basketbalistky musí kvůli boji o MS až do Číny. Potkají Belgii i dva týmy z Afriky

České basketbalistky budou hrát v březnové kvalifikaci mistrovství světa ve Wu-chanu s domácí Čínou, Brazílií, Belgií, Mali a Jižním Súdánem. Úřadující evropské šampionky Belgičanky mají účast...

7. října 2025  20:19,  aktualizováno  20:51

Budu rychlejší než Bolt. Ať si lidé myslí, co chtějí! Dopingové hry vytasily mistra světa

Premium

Za poslední měsíce si vybudoval pověst pořádného raubíře. Letos už byl americký sprinter Fred Kerley dvakrát zatčený. Nejprve poté, co se v lednu dostal do potyčky s policisty, kteří ho nechtěli při...

7. října 2025

České strádání pokračuje. Hokejistů v NHL ubývá, juniorům se nedaří. A může být hůř

Nadšení fanoušci mají zase na co koukat. V noci startuje zámořská NHL, s ní jde do akce také skupina českých hokejistů. Lépe řečeno skupinka. Přece jen jejich počet v posledních letech klesá a...

7. října 2025  18:25

