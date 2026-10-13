České reprezentantce nevyšel vstup do zápasu a od stavu 1:1 ztratila pět gamů v řadě.
Kompletní tenisové výsledky
O podání znovu přišla i ve třetí hře druhé sady a prohrávala už 3:5, uzavřít duel ale Samsonovové nedovolila. Ziskem čtyř gamů si vynutila třetí sadu, v ní ale znovu odpadla, nabrala manko 0:4 a zápas už nezachránila.
Ve Wu-chanu se v úterý představí ještě Nikola Bartůňková. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Lilli Taggerové z Rakouska.
Turnaj žen ve Wu-chanu
tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů
Dvouhra - 1. kolo:
Čtyřhra - 1. kolo: