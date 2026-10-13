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Siniaková ve Wu-chanu prohrála se Samsonovovou, zabojuje i Bartůňková

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  7:59

Kateřina Siniaková odehrává míček v zápase s Elinou Svitolinovou. | foto: Reuters

Kateřina Siniaková prohrála ve Wu-chanu v prvním kole s Ljudmilou Samsonovovou a nezopakuje loňskou čtvrtfinálovou účast. Světová deblová jednička podlehla ruské tenistce po více než dvou hodinách 1:6, 7:5, 2:6.

České reprezentantce nevyšel vstup do zápasu a od stavu 1:1 ztratila pět gamů v řadě.

Kompletní tenisové výsledky

O podání znovu přišla i ve třetí hře druhé sady a prohrávala už 3:5, uzavřít duel ale Samsonovové nedovolila. Ziskem čtyř gamů si vynutila třetí sadu, v ní ale znovu odpadla, nabrala manko 0:4 a zápas už nezachránila.

Ve Wu-chanu se v úterý představí ještě Nikola Bartůňková. Po životním semifinále na předchozím turnaji v Pekingu začne v prvním kole proti překvapivé vítězce letošního Prague Open Lilli Taggerové z Rakouska.

Turnaj žen ve Wu-chanu

tvrdý povrch, dotace 4 088 211 dolarů

Dvouhra - 1. kolo:
Samsonovová (Rus.) - Siniaková (ČR) 6:1, 5:7, 6:2

Čtyřhra - 1. kolo:
Bouzková, Sorribesová (ČR/Šp.) - Schuursová, Perezová (Niz./Austr.) 5:7, 6:4, 10:3

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Géa vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 4. kolo - 13. 10. 2026:Géa vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
Živě7:6, 1:2
  • 1.45
  • -
  • 2.71
Taggerová vs. BartůňkováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 13. 10. 2026:Taggerová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.94
  • -
  • 1.39
Macháč vs. MüllerTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Macháč vs. Müller //www.idnes.cz/sport
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13. 10. 12:30
  • 1.35
  • -
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Kumstát vs. ButvilasTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Kumstát vs. Butvilas //www.idnes.cz/sport
13. 10. 13:00
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  • -
  • 1.65
Kučmová vs. EnčevováTenis - 1. kolo - 13. 10. 2026:Kučmová vs. Enčevová //www.idnes.cz/sport
13. 10. 13:30
  • 2.31
  • -
  • 1.54
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