Stejné finále jako vloni. Šwiateková ve Stuttgartu vyzve Sabalenkovou

Džábirová si zranila levé lýtko hned ve třetí výměně úvodního gamu při snaze dosáhnout na podání soupeřky. Nohu si nechala zatejpovat a zkusila pokračovat, zranění ji ale výrazně omezovalo v pohybu a po třech ztracených hrách zápas v slzách vzdala.

„Byl to třetí fiftýn, ani nevím, co se stalo,“ řekla v rozhovoru na kurtu plačící Džábirová, která už letos zmeškala kvůli zranění kolena několik týdnů po Australian Open a po návratu na kurty se dlouho nemohla dostat do tempa. „Byla jsem tak nadšená, že se dneska utkám s Igou, jsou to vždycky skvělé zápasy. Moc mě to mrzí, opravdu jsem se snažila běhat, ale Iga vám to nikdy neulehčí,“ omlouvala se náznakem úsměvu divákům a Šwiatekové popřála hodně štěstí do finále.

V loňském duelu o titul Šwiateková zvítězila 6:2, 6:2 a letos se může stát první tenistkou, která na Porsche Open obhájí trofej od roku 2016, kdy to dokázala domácí Angelique Kerberová.

Sabalenková naopak ve Stuttgartu ani jeden finálový start nezvládla a v obou případech jí poslední krok k zisku titulu překazila světová jednička. V roce 2021 prohrála s Australankou Ashleigh Bartyovou.

Turnaj žen ve Stuttgartu (antuka, dotace 780.637 eur): Dvouhra - semifinále:

Šwiateková (1-Pol.) - Džábirová (3-Tun.) 3:0 skreč

Sabalenková (2-Běl.) - Potapovová (Rus.) 6:1, 6:2.

Finálová repríza také v Mnichově

Dánský tenista Holger Rune je na antukovém turnaji v Mnichově krok od obhajoby titulu. Devatenáctiletý talent porazil v semifinále Australana Christophera O’Connellyho 6:3, 6:2 a o celkově čtvrtou trofej na okruhu ATP si zahraje stejně jako vloni s Boticem van de Zandschulpem. Nizozemec vyřadil druhého nasazeného Taylora Fritze z USA 6:4, 7:6.

Turnajová jednička Rune si v Mnichově zahraje sedmé finále v kariéře a bude si chtít spravit chuť po minulém týdnu, kdy ztratil nadějně rozehranou bitvu o titul na turnaji Masters v Monte Carlu. Na německé antuce loni a dosud ani letos neztratil jediný set.

Sedmadvacetiletý Van de Zandschulp bude při své druhé finálové účasti v kariéře útočit na první titul. Loňský duel v úvodním setu skrečoval kvůli bolestem hrudníku. „Hodně to pro mě znamená, zvlášť po tom loňsku, kdy jsem musel vzdát. Letos už musím něco vymyslet, tak doufejme, že to zítra půjde,“ uvedl čtvrtý nasazený Nizozemec.

Turnaj mužů v Mnichově antuka, dotace 630.705 eur Dvouhra - semifinále:

Rune (1-Dán.) - O’Connell (Austr.) 6:3, 6:2

Van de Zandschulp (4-Niz.) - Fritz (2-USA) 6:4, 7:6 (7:2)

Turnaj mužů v Barceloně antuka, dotace 2,872.435 eur Dvouhra - semifinále:

Tsitsipas (2-Řec.) - Musetti (9-It.) 6:4, 5:7, 6:3.