Podruhé v sezoně ve čtvrtfinále. Siniaková si ho zahraje v Portoroži

Poprvé se to světové deblové jedničce povedlo před dvěma měsíci na antuce v Hamburku.

Šestadvacetiletá Siniaková přiletěla do Slovinska krátce po nedělním triumfu na US Open, kde s parťačkou Barborou Krejčíkovou zkompletovaly deblový kariérní Grand Slam. „Jet lag pořád cítím, ale když něco dělám, je to mnohem lepší. Díky zápasům musím být připravená,“ řekla 82. hráčka žebříčku Siniaková v rozhovoru na kurtu.

Zápas se 151. tenistkou světa Burrageovou se lámal v závěru prvního setu. Třiadvacetiletá Britka vedla 5:3, ale Siniaková se nevzdala a čtyřmi vyhranými gamy za sebou vývoj sady otočila. Následně Češka ovládla i první čtyři hry druhého setu a získala rozhodující náskok.

„Jsem moc šťastná, že jsem postoupila. Bylo to těžké, zvlášť v těchto podmínkách. Hodně foukalo, takže bylo náročné se soustředit jen na samotnou hru,“ řekla Siniaková. V boji o semifinále se střetne s vítězkou duelu mezi Italkou Jasmine Paoliniovou a domácí Slovinkou Kajou Juvanovou.