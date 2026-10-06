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Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch)
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů)
Dvouhra - 4. kolo:
Připravujeme podrobnosti...
Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch)
Ženy (dotace 9,415.725 dolarů)
Dvouhra - 4. kolo:
Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.
Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...
Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...
Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...
Hvězda alpského lyžování Lindsey Vonnová je zamilovaná. Minulý týden potvrdila vztah s o jedenáct let mladším francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem. Ten se obdivem k olympijské šampionce nikdy...
Začíná nová sezona NHL a přestože českých hokejistů v ní v posledních letech ubývá, i tentokrát jich v nejlepší lize na světě několik najdete. Kteří to jsou? A kteří další o ní bojují buď na hraně...
Ve čtyřech pondělních zápasech hokejové NHL bodoval jediný Čech. Centr Radek Faksa asistoval u triumfu Dallasu 5:0 nad San Jose. Naopak duo David Pastrňák - Pavel Zacha tentokrát vyšlo naprázdno u...
Hledá se nová česká královna profesionálního ringu – a o slovo se hlásí boxerka se zvučným rodokmenem Jaromíra Konečná mladší. Tedy dcera mistra světa Lukáše Konečného a studentka kriminalistiky....
Český tenista Jiří Lehečka na prestižním turnaji kategorie ATP 500 v Tokiu postoupil do finále, kde na něj v úterý 6. října od 11:00 SELČ čeká světová trojka a obhájce titulu Carlos Alcaraz. V našem...
Očekávaná bitva mezi Novakem Djokovičem a Daniilem Medveděvem v semifinále turnaje v Pekingu dlouho bavila. Ale skončila předčasně. Diskvalifikací ruského tenisty poté, co míč mimo hru napálil tak...
Začalo to úplně nevinně. Během obyčejného odpoledne na návštěvě u babičky. Na stole pár dobrůtek, v televizi fotbal. Pětiletého Lukase Mosse nemohlo napadnout, že rodičům změní život, když se...
Francouzští fotbalisté zvítězili v Lize národů v Saint-Denis nad Belgií 4:1, přestože ještě čtvrthodiny před koncem prohrávali. Po čtyřech kolech vedou skupinu A1 o tři body před Itálií, která v...
Karolína Muchová si v Pekingu zahraje osmifinále, soupeřkou je tentokrát Naomi Ósakaová. Sledujte přímý přenos online, začátek je v úterý 5. října 2026 od 9:00 ráno.
Pilot formule 1 Valtteri Bottas mezi dvěma Velkými cenami v Asii opět potvrdil, že jeho druhou velkou sportovní láskou je jízda na kole. Sedmatřicetiletý jezdec se rozhodl pro přesun na kole z...
Tenisový turnaj WTA 1000 v Pekingu patří k nejvýznamnějším podnikům podzimní části sezony. China Open se v roce 2026 hraje od 30. září do 11. října v areálu China National Tennis Center. V čínské...
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Že by už po pár týdnech zvládl základy češtiny? Skoro to tak vypadalo. Když Santi Denia, kouč fotbalové reprezentace, odpovídal v tiskovém sále uvnitř stadionu Wembley na otázky novinářů, některé si...
Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...
Český plochodrážník Jan Kvěch vítězný hattrick na Memoriálu Luboše Tomíčka nezavršil. Den po triumfu na Zlaté přilbě mu ve finálové jízdě 57. ročníku tradičního podniku vrátil porážku z Pardubic...
Hokejový útočník Róbert Lantoši se premiérovým gólem v extraligové sezoně, ke kterému přidal dvě asistence, podílel na výhře Českých Budějovic nad Brnem 5:1. Slovenský reprezentant v rozhovoru s...