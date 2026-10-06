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Nosková neměla svůj den, v Pekingu lehce prohrála se zkušenou Ruskou

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Aktualizujeme   7:48
Zklamaná Linda Nosková v osmifinále turnaje v Pekingu.

Zklamaná Linda Nosková v osmifinále turnaje v Pekingu. | foto: AP

Jekatěrina Alexandrovová se natahuje po míčku v osmifinále turnaje v Pekingu.
Linda Nosková dobíhá míček v osmifinále turnaje v Pekingu.
Zklamaná Linda Nosková v osmifinále turnaje v Pekingu.
Linda Nosková podává na turnaji v Pekingu.
5 fotografií
První ze tří českých nadějí v osmifinále tenisového turnaje v Pekingu končí. Wimbledonská vítězka Linda Nosková podlehla jednatřicetileté Rusce Jekatěrině Alexandrovové dvakrát 2:6. Na kurtu se představí ještě Karolína Muchová v souboji s Naomi Ósakaovou a Nikola Bartůňková proti Sinje Krausové.

Připravujeme podrobnosti...

Turnaj mužů a žen v Pekingu (tvrdý povrch)

Ženy (dotace 9,415.725 dolarů)

Dvouhra - 4. kolo:
Alexandrovová (19-Rus.) - Nosková (5-ČR) 6:2, 6:2

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Okamurová vs. ViďmanováTenis - 1. kolo - 6. 10. 2026:Okamurová vs. Viďmanová //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 3.40
  • -
  • 1.30
Muchová vs. ÓsakaováTenis - Osmifinále - 6. 10. 2026:Muchová vs. Ósakaová //www.idnes.cz/sport
6. 10. 09:00
  • 1.69
  • -
  • 2.22
Pieri vs. KrumichTenis - 1. kolo - 6. 10. 2026:Pieri vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
6. 10. 10:00
  • 2.38
  • -
  • 1.51
Krausová vs. BartůňkováTenis - Osmifinále - 6. 10. 2026:Krausová vs. Bartůňková //www.idnes.cz/sport
6. 10. 10:30
  • 4.63
  • -
  • 1.21
Alcaraz vs. LehečkaTenis - Finále - 6. 10. 2026:Alcaraz vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
6. 10. 11:00
  • 1.27
  • -
  • 4.03
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