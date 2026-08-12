Menšík si v Montrealu semifinále nezahraje, Shelton proti němu dominoval

Desátý hráč světového žebříčku Shelton nenabídl Menšíkovi, jemuž v pořadí ATP patří 17. místo, moc šancí a ani jediný brejkbol. Na vítězství potřeboval 73 minut. „Byl to skvělý výkon, jsem s ním nadmíru spokojený,“ pochvaloval si třiadvacetiletý Američan v televizním rozhovoru.
Kompletní tenisové výsledky
Zápas byl vyrovnaný do stavu 2:2 v prvním setu. Poté Shelton získal první brejk a Menšíka drtil bezchybnou hrou. Dvacetiletému soupeři sebral servis celkem čtyřikrát, dvakrát v každém gamu, a v přípravě na US Open je dál suverénní. Vzájemnou bilanci s Menšíkem srovnal na 2:2.
„Pro mě je to o budování sebevědomí. Každý zápas, který odehraju, a každý trénink, co mám, se na těchto tvrdých kurtech cítím líp a líp. Mám pocit, že lépe ovládám míček a můžu hrát svoje údery,“ pochvaloval si.
Na cestě za obhajobou titulu z Canadian Open nyní Shelton narazí na Tiena, který zdolal 6:3, 6:2 Španěla Daniela Méridu. V semifinále je i další Američan Brandon Nakashima a také Španěl Rafael Jódar, osmifinálový přemožitel Jiřího Lehečky.
Turnaj mužů v Montrealu
tvrdý povrch, dotace 9 415 724 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále:
Rybakinová a Gauffová postupují
Světová dvojka Jelena Rybakinová a čtyřka Coco Gauffová se staly zbývajícími semifinalistkami prestižního turnaje v Torontu. Američanka Gauffová postoupila bez boje poté, co Švýcarka Belinda Bencicová nemohla hrát kvůli problému s kyčlí. Rybakinová z Kazachstánu otočila zápas ze ztráty 0:1 na sety a 2:4 proti Japonce Naomi Ósakaové.
Rybakinová, šampionka letošního Australian Open a Wimbledonu z roku 2022, předvedla proti čtyřnásobné grandslamové vítězce velký obrat. Zápas začala prohraným servisem a ztrátu už v první sadě nedohnala. „Ten první game utkání mě stál celý set,“ řekla moskevská rodačka.
„Ve druhém setu jsem se snažila držet co nejtěsnější skóre, i když jsem prohrávala. Věděla jsem, že to bude těžký zápas. Je to skvělá hráčka, šampionka. A bojovnice,“ dodala Rybakinová, jež hrála s Ósakaovou poprvé.
Již o den dříve si postup do semifinále zajistily Polka Iga Šwiateková a Ukrajinka Elina Svitolinová. V noci SELČ bude hrát o finále čtyřhry deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj.
Turnaj žen v Torontu
tvrdý povrch, dotace 7 433 076 dolarů
Dvouhra - čtvrtfinále: